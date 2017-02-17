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    Подготовка к Евровидению в Киеве началась на полгода позже – организатор

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (412)

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    Директор по развитию Евровидения-2017 Ола Мельзиг сообщил, что присоединился к проекту только в январе, а из-за затягивания начала работ по подготовке к конкурсу предыдущей командой "было потеряно шесть месяцев".
    Ола Мельзиг
    SVT

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение-2017 в Киеве идет по плану, несмотря на то, что началась на шесть месяцев позже положенных сроков, сообщил в пятницу директор по развитию мероприятия Ола Мельзиг.

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    Ранее команда, работавшая над подготовкой к проведению Евровидения-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы.

    "У нас все по плану. Не секрет, что мы работаем в очень сжатые сроки, но мы делаем все возможное и подтягиваем наши процессы. Ситуация не фантастическая, но и не критическая — она нормальная… Но мы, конечно, работаем над тем, чтоб это было фантастически", — сказал Мельзиг интернет-изданию "Апостроф".

    Он сообщил, что присоединился к проекту только в январе, а из-за затягивания начала работ по подготовке к Евровидению предыдущей командой "было потеряно шесть месяцев".

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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