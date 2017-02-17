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    В центре Киева появится деревня Евровидения - продюсер

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (411)

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    По словам продюсера, в Киеве также будут обустроены ярмарки, продажа сувениров, места детского досуга, в специальных фан-зонах оборудуют огромные экраны, где в ночное время можно будет смотреть выступления исполнителей.
    Исполнительный директор песенного конкурса Евровидение Йон Ола Санд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Деревня Евровидения-2017 и Евроклуб появятся в центре Киева перед песенным конкурсом, сообщил исполнительный продюсер Евровидения Йон Ола Санд.

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    "Мы закроем для проезда несколько центральных улиц города, где создадим деревню Евровидения-2017. Там пройдут основные мероприятия между шоу, туда придут исполнители представлять свои песни — не только конкурсный, но и внеконкурсный репертуар", — цитирует в пятницу слова продюсера издание "Новое время".

    Он также сообщил, что будет оборудован Евроклуб, где все аккредитованные представители СМИ, поклонники и другие гости смогут проводить время, в том числе на тематических вечеринках стран-участниц конкурса.

    По словам продюсера, будут обустроены ярмарки, продажа сувениров, места детского досуга, в специальных фан-зонах оборудуют огромные экраны, где в ночное время можно будет смотреть выступления исполнителей. "Когда все перечисленное соединится вместе, вы почувствуете атмосферу Евровидения", — сказал продюсер.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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