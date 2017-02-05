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    Культура

    Режиссер "Ла-ла-ленд" получил главную премию Гильдии режиссеров США

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    69-я церемония вручения награды состоялась 4 февраля в Лос-Анджелесе. Победители получили приз в виде реплики золотого режиссерского кресла.
    Награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за мюзикл Ла-ла-ленд получил режиссер Дэмьен Шазелл
    dga.org

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за мюзикл "Ла-ла-ленд" получил режиссер Дэмьен Шазелл, сообщается на сайте Гильдии режиссеров США.

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    69-я церемония вручения награды состоялась 4 февраля в Лос-Анджелесе. Победители получили приз в виде реплики золотого режиссерского кресла.

    Отмечается, что Шазелл был представлен на награду DGA впервые в своей карьере.

    В качестве претендентов на награду также были представлены Барри Дженкинс за фильм "Лунный свет", Кеннет Лоренган за "Манчестер у моря" и канадский режиссер Дени Вильнёв за "Прибытие". Австралийский режиссер Гарт Дэвис ("Лев"), также вошедший в число номинантов, был впервые представлен на награду за художественную картину, но завоевал награду в категории "режиссерский дебют".

    Награды гильдии режиссеров, актерской и сценаристской гильдий считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар". Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

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