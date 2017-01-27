Вышел официальный трейлер "Оскара-2017"

Современный американский фильм-мюзикл "Ла-ла-ленд" вплотную приблизился к историческому рекорду, завоевав упоминание в 14 категориях на премию киноакадемии "Оскар": раньше такого успеха добивались лишь две картины — "Титаник" (1997) и "Все о Еве" (1950).

В этом году академики выбрали девять киноработ, которые поборются за награду в категории "лучший фильм". Конкуренцию "Ла-ла-ленду" составят "Лев", "Прибытие", "Лунный свет", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды".

Номинанты в мужской актерской номинации были в целом предсказуемы: за лучшее мужское исполнение, как и ожидалось, выдвинуты Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Райан Гослинг ("Ла-ла-ленд"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и афроамериканец Дензел Вашингтон ("Ограды"). Издание New York Post отмечает, что в этой номинации впервые представлены чернокожие актеры.

За лучшее женское исполнение на награду будут претендовать Эмма Стоун ("Ла-ла-ленд"), Натали Портман ("Джекки"), Рут Негга ("Лавинг"), обладатель "Золотого глобуса" французская актриса Изабель Юппер ("Она") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"). Мультфильмы "Зверополис" и "Моана" вошли в число номинантов на премию "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм.