наверх
27.01.201717:27
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Вышел официальный трейлер "Оскара-2017"

    15
    Американская киноакадемия опубликовала официальный трейлер "Оскара-2017", в котором можно увидеть фрагменты из самых громких фильмов года - "Ла-Ла Лэнд", "Дедпул", "Джеки", "Пой" и других.
    Алексей Булыгин via twitter.com/theacademy

    Современный американский фильм-мюзикл "Ла-ла-ленд" вплотную приблизился к историческому рекорду, завоевав упоминание в 14 категориях на премию киноакадемии "Оскар": раньше такого успеха добивались лишь две картины — "Титаник" (1997) и "Все о Еве" (1950).

    Премия Оскар. Архивное фото
    REUTERS Phil McCarten
    89-й "Оскар" начался: объявлены номинанты

    В этом году академики выбрали девять киноработ, которые поборются за награду в категории "лучший фильм". Конкуренцию "Ла-ла-ленду" составят "Лев", "Прибытие", "Лунный свет", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды".

    Номинанты в мужской актерской номинации были в целом предсказуемы: за лучшее мужское исполнение, как и ожидалось, выдвинуты Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Райан Гослинг ("Ла-ла-ленд"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и афроамериканец Дензел Вашингтон ("Ограды"). Издание New York Post отмечает, что в этой номинации впервые представлены чернокожие актеры.

    За лучшее женское исполнение на награду будут претендовать Эмма Стоун ("Ла-ла-ленд"), Натали Портман ("Джекки"), Рут Негга ("Лавинг"), обладатель "Золотого глобуса" французская актриса Изабель Юппер ("Она") и Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"). Мультфильмы "Зверополис" и "Моана" вошли в число номинантов на премию "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Олег Постернак. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения