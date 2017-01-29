Мюзикл "Ла-ла-ленд" завоевал награду гильдии продюсеров США

КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Американский мюзикл "Ла-ла-ленд", который претендует на "Оскар" в 14 категориях, завоевал главную награду Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards.

Церемония вручения наград, которую считают показателем настроений предстоящей в феврале церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар", прошла в субботу вечером в Беверли Хиллс в Калифорнии.

Члены гильдии выбирали победителя из 10 картин, конкуренцию "Ла-ла-ленд" составили "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести" и "Любой ценой".

"Ла-ла-ленд" Дэмьена Шазелла представлена на "Оскар" в 14 категориях, в том числе "лучшая картина", режиссура и ведущие актерские работы. До этого картина завоевала премию "Золотой глобус" в категории "мюзикл/комедия".

Награду продюсеров в категории лучший анимационный фильм получил "Зверополис". Лучшей документальной работой продюсеры посчитали "О.Джей: сделано в Америке".

Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990 года, гильдия отмечает как работы в кино, так и продюсерские достижения на киноэкране.