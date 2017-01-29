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    Мюзикл "Ла-ла-ленд" завоевал награду гильдии продюсеров США

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    Члены гильдии выбирали победителя из 10 картин, конкуренцию "Ла-ла-ленд" составили "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести" и "Любой ценой".
    Украинский постер фильма Ла-ла-ленд
    wikipedia

    КИЕВ, 29 янв – РИА Новости Украина. Американский мюзикл "Ла-ла-ленд", который претендует на "Оскар" в 14 категориях, завоевал главную награду Гильдии продюсеров США Producers Guild Awards.

    Вышел официальный трейлер Оскара-2017. Видео
    Алексей Булыгин via twitter.com/theacademy
    Вышел официальный трейлер "Оскара-2017"

    Церемония вручения наград, которую считают показателем настроений предстоящей в феврале церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар", прошла в субботу вечером в Беверли Хиллс в Калифорнии.

    Члены гильдии выбирали победителя из 10 картин, конкуренцию "Ла-ла-ленд" составили "Манчестер у моря", "Лунный свет", "Лев", "Скрытые фигуры", "Ограды", "Прибытие", "Дэдпул", "По соображениям совести" и "Любой ценой".

    "Ла-ла-ленд" Дэмьена Шазелла представлена на "Оскар" в 14 категориях, в том числе "лучшая картина", режиссура и ведущие актерские работы. До этого картина завоевала премию "Золотой глобус" в категории "мюзикл/комедия".

    Награду продюсеров в категории лучший анимационный фильм получил "Зверополис". Лучшей документальной работой продюсеры посчитали "О.Джей: сделано в Америке".

    Премия гильдии продюсеров США вручается ежегодно с 1990 года, гильдия отмечает как работы в кино, так и продюсерские достижения на киноэкране.

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