Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил награду Лондонского кружка кинокритиков

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мюзикл "Ла-Ла Ленд" стал фильмом года по версии Лондонского кружка кинокритиков. Церемония вручения состоялась в столице Великобритании.

Актером года признан Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), актрисой — Изабель Юппер ("Будущее"), лучшим режиссером — Ласло Немеш ("Сын Саула").

Как отмечает Variety, Том Беннет за роль в фильме "Любовь и дружба" и Махершала Али за "Лунный свет" удостоены награды за лучшую мужскую роль второго плана. Наоми Харрис признана лучшей актрисой второго плана за игру в "Лунном свете".

Напомним, режиссер мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл завоевал "Золотой глобус".

Актер также Райан Гослинг завоевал "Золотой глобус" за роль в фильме "Ла-Ла Ленд".