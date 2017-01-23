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    Культура

    Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил награду Лондонского кружка кинокритиков

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    Том Беннет за роль в фильме "Любовь и дружба" и Махершала Али за "Лунный свет" удостоены награды за лучшую мужскую роль второго плана. Лучшим актером признан Кейси Аффлек, лучшей актрисой - Изабель Юппер.
    Украинский постер фильма Ла-ла-ленд
    wikipedia

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Мюзикл "Ла-Ла Ленд" стал фильмом года по версии Лондонского кружка кинокритиков. Церемония вручения состоялась в столице Великобритании.

    Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) - Райан Гослинг и Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) - Эмма Стоун, оба за фильм Ла-Ла Ленд
    REUTERS Mario Anzuoni
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    Актером года признан Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), актрисой — Изабель Юппер ("Будущее"), лучшим режиссером — Ласло Немеш ("Сын Саула").

    Как отмечает Variety, Том Беннет за роль в фильме "Любовь и дружба" и Махершала Али за "Лунный свет" удостоены награды за лучшую мужскую роль второго плана. Наоми Харрис признана лучшей актрисой второго плана за игру в "Лунном свете".

    Напомним, режиссер мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дэмьен Шазелл завоевал "Золотой глобус"

    Актер также Райан Гослинг завоевал "Золотой глобус" за роль в фильме "Ла-Ла Ленд".

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