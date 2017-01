89-й "Оскар" начался: объявлены номинанты

РИА Новости Украина

Имена номинантов на награду академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" объявили во вторник, 24 января. Награда присуждается в 24 категориях. 89-ая церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля, сообщают РИА Новости.

После того, как мюзикл "Ла-ла-ленд" получил упоминание в 14 категориях, в том числе "лучшая картина", "лучшая режиссура" и "лучшее актерское исполнение", стало очевидно, что интрига предстоящего "Оскара" будет заключаться в том, удастся ли ей побить рекорд по количеству завоеванных статуэток "Оскар", ранее ни одной картине не удавалось завоевать более 11 на одной церемонии.

ТОП лучших

По правилам "Оскара", на главную награду в категории "лучший фильм" могут выдвигаться до 10 картин. В этом году академики выбрали девять киноработ, которые поборются за награду. Конкуренцию "Ла-ла-ленд" составят "Лев", "Прибытие", "Лунный свет", "По соображениям совести", "Скрытые фигуры", "Манчестер у моря", "Любой ценой" и "Ограды".

"Ла-ла-ленд" уже завоевал немало наград, в том числе премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда "Золотой глобус": он стал лауреатом премии в категории "лучший мюзикл/комедия", в категории "драма" "Золотой глобус" завоевала картина "Лунный свет".

За победу в режиссерской категории будут бороться Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Дени Вильнёв ("Прибытие").

Игра

Номинанты в мужской актерской номинации были в целом предсказуемы: за лучшее мужское исполнение, как и ожидалось, выдвинуты Кейси Аффлек, Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и афроамериканец Дензел Вашингтон ("Ограды"). Аффлек и Гослинг были отмечены раннее "Золотым глобусом" за работы в фильмах "Манчестер у моря" и "Ла-ла-ленд".

Staff/File Photos/REUTERS Премия "Оскар". Номинация "Лучшая мужская роль"

За лучшее женское исполнение на награду будут претендовать Эмма Стоун ("Ла-ла-ленд"), Натали Портман ("Джекки"), Рут Негга за "Лавинг", обладатель "Золотого глобуса" французская актриса Изабель Юппер за "Она" и Мэрил Стрип за фильм "Флоренс Фостер Дженкинс". К удивлению многих в числе претенденток на награду не оказалось Эми Адамс, получившей номинацию на "Золотой глобус" за "Прибытие".

Staff/File Photos/REUTERS Премия "Оскар" Номинанация "Лучшая женская роль"

Накануне объявления номинантов "Оскара" киноманы не исключали вероятность присуждения Стрип 20-й в карьере номинации на "Оскар", многие вспоминали в этом связи "политическое" заявление актрисы на церемонии вручения "Золотого глобуса" в адрес президента Трампа. Не называя его по имени, актриса указала на неприемлемость его риторики в отношении различных меньшинств. Избранный президент не смог сдержаться и разразился Twitter–тирадой в адрес Стрип, назвав ее самой "переоцененной актрисой".

Церемонии вручения кинонаград зачастую становятся ареной шуток и серьезных заявлений "на злобу дня". Это стало особенно очевидно с победой на выборах кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, которого не поддержал Голливуд и Калифорния в целом и против которого и после инаугурации выступают многие звезды шоу-бизнеса. Не исключено, что полемика с Трампом могла повлиять на присуждение очередной номинации Мерил Стрип. Она стала первой в истории актрисой, завоевавшей 20 номинаций на "Оскар".

Предстоящий "Оскар" нельзя будет обвинить в дискриминации расовых меньшинств и излишней "белизне", как за главные роли, так и второй план будут бороться "цветные" исполнители.

На награду за роль второго плана представлены Николь Кидман ("Лев"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря"), афро-американка Виола Дэвис ("Ограды"), британская темнокожая актриса Наоми Харрис ("Лунный свет") и афро-американка Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры"). В категории "Лучший актер второго плана" на награду претендуют афро-американец Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), британский актер индийского происхождения Дев Патель ("Лев") и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

Иностранка

В номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" вошли австралийский фильм "Танна" режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский "Моя земля" Мартина Зандвлиета, немецкий "Тони Эрдманн" Марен Аде, иранский "Коммивояжер" Асгара Фархади и шведский "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма.

Анимация

В категории лучший анимационный фильм на "Оскар" представлены "Зверополис", "Моана", "Кубо. Легенда о самурае", "Красная черепаха" и "Жизнь кабачка" (совместное производство Швейцарии и Франции).

За приз в документалистике будут бороться "Fire at Sea" (Море в огне) Джанфранко Рози, "O.J.: Made in America" (О.Джей: Сделано в Америке) Эзры Эделман, "13th" (Тринадцатый) Авы Мари Дюверней, "I Am Not Your Negro" (Я не твой негр) Рауля Пека и "Life, Animated" (Анимированная жизнь) Роджера Росса Уильямса. Примечательно, что киноакадемики не нашли в числе номинантов место фильму "Weiner" (Винер) Джоша Кригмана и Элизы Стейнберг о неудачной политической биографии бывшего конгрессмена Энтони Винера и бывшего супруга ближайшей советницы Хиллари Клинтон.

Главная ежегодная национальная кинопремия США — "Оскар" — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.