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Lucasfilm не будет создавать принцессу Лею при помощи графики

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В компании подчеркнули, что Керри Фишер "навсегда останется частью семьи Lucasfilm: "Мы до сих пор испытываем боль от ее утраты. Мы бережно храним память о ней и наследие принцессы Леи".
Американская актриса Кэрри Фишер
Из открытых источников

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Кинокомпания Lucasfilm заявила, что не будет "возрождать" героиню скончавшейся актрисы Керри Фишер принцессу Лею при помощи компьютерной графики.

Американская актриса Кэрри Фишер (в центре)
Из открытых источников
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"Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов касательно возрождения героини Керри Фишер принцессы или генерала Леи при помощи графики", — говорится в заявлении кинокомпании.

В компании также подчеркнули, что Фишер "навсегда останется частью семьи Lucasfilm. "Мы до сих пор испытываем боль от ее утраты. Мы бережно храним память о ней и наследие принцессы Леи, и всегда будем бороться за прославление всего, что она сделала для "Звездных войн", — подчеркивается в заявлении.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.

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