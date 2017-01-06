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В Лос-Анджелесе попрощались с Керри Фишер и Дебби Рейнольдс

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По информации американских СМИ, прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, почтить память Фишер и Рейнольдс пришли многие звезды Голливуда, в частности Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.
Дебби Рейнольдс и Керри Фишер
Фото из открытых источников

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Более ста человек, включая голливудских знаменитостей, посетили церемонию прощания с американскими актрисами Керри Фишер и ее матерью Дебби Рейнольдс в Лос-Анджелесе, пишет газета Daily Mail.

Дебби Рейнольдс
канал ABC News YouTube
Звезда "Поющих под дождем", мать Керри Фишер скончалась после смерти дочери

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.

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