В Лос-Анджелесе попрощались с Керри Фишер и Дебби Рейнольдс

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КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Более ста человек, включая голливудских знаменитостей, посетили церемонию прощания с американскими актрисами Керри Фишер и ее матерью Дебби Рейнольдс в Лос-Анджелесе, пишет газета Daily Mail.

Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.