Трамп ответил на критику Стрип, назвав ее "фанаткой Клинтон"

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп назвал голливудскую актрису "фанаткой Клинтон", ответив на ее выступление в ходе вручения премии "Золотой глобус", пишет New York Times.

По данным издания, в коротком телефонном разговоре Трамп заявил, что "не удивлен" критике во время церемонии со стороны "людей из либерального кино".

Актриса Мерил Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф, заявила, что "неуважение рождает неуважение", приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем.

Стрип также выступила против дискриминации, напомнив, что все в Голливуде являются "приезжими" откуда-нибудь. Тем самым она высказала свое мнение о заявлении Трампа, предлагавшего во время своей предвыборной кампании запретить въезд в США для мусульман, а также позволявшего себе резкие высказывания в адрес иммигрантов из Латинской Америки.

В августе актриса заявила, что шокирована заявлением американского актера и режиссера Клинта Иствуда о том, что он предпочел бы в качестве президента Дональда Трампа, а не его соперницу от Демократической партии Хилари Клинтон, и пообещала "повлиять" на него. Сама Мэрил Стрип ранее официально поддержала Клинтон.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA.