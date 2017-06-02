О французской королеве и украинской междоусобице

Роман Степняк

Тех, кто полагает, что разговор в Версале между лидерами Франции и России хоть как-то касался серьезных проблем, в частности путей разрешения "украинского кризиса", посрамлю. Ничего такого не было, а судя по национальному сегменту интернета и аналитических программ на отечественном телевидении, все свелось к выяснению родословной французской королевы Анны.

Абсолютно все участники дискуссии сошлись на том, что она действительно родилась в Киеве, а ее отцом, с генетической точностью до сотых долей процента был киевский князь Ярослав Мудрый.

УНИАН Памятник королеве Франции Анне Ярославне в Киеве

"Похищение в историю"

Дальше пошли разночтения. Владимир Путин, который по первоначальному образованию историком не является, а по роду занятий сами знаете кто, во время совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном отметил глубокие корни российско-французских отношений и напомнил, что княжна Анна Ярославна была женой Генриха I и внесла вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц династий Бурбонов и Валуа.

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Президент Украины Петр Порошенко, который к исторической науке тоже отношение имеет косвенное, а по роду деятельности был, есть и останется коммерсантом, обвинил своего российского коллегу в попытке "похитить в российскую историю" дочь князя Ярослава Мудрого Анну. В полемику включились известные корифеи исторической мысли типа, заместителя главы администрации на Банковой Дмитрия Шимкива, грудью бросившегося на защиту чести королевы Анны. "Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (на то время Москва даже не существовала)", — написал Шимкив. По его словам, знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских монархов, первоначально было собственной книгой Анны из библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца. Также он опубликовал изображение знака Ярослава Мудрого в виде трезубца. "Вам нужны еще другие доказательства происхождения Анны Киевской?" — заключил представитель президентской администрации.

"Историки" рангом пониже, у которых фантазия покруче, и вовсе переключились на болото, которое находилось на месте существования нынешней Москвы в те времена, когда из стольного града Киева сватали невест французские короли. Вникать в эту дискуссию считаю занятием бессмысленным, потому что большинство "постихших" и "лайкающих" однозначно уверены в своей правоте, а особо одаренные готовы бросить вызов и оформить подозрение самому Ярославу Мудрому, который почему-то не назвал свою младшую дочь исконным украинским именем Ганна, а снизошел до "зросийщенного" Анна. Раз прокуратура смогла предъявить подозрение Сталину и Берии, то чем Ярослав Мудрый хуже?

Из варяг — в греки

Но оставим прокурорам прокурорское, а я все-же о своем, ностальгическом. Сколько штанов протерто на пятилетней скамье исторического факультета, сколько "морских боев" с соседями по скамье, обремененных нынче кандидатскими и докторскими диссертациями, выиграно, сколько пар пропущено из-за кинотеатров и пивнушек, которые тогда никто не осмеливался называть по-современному, по-европейски "пивбарами", а кое-что осталось. Ведь студенческая совесть временами мучала, нет-нет, да зайдешь в библиотеку, в коей раз перечитаешь по "Повесть временных лет", то "Русскую правду", то еще что-нибудь из первоисточников, и как-то, вопреки Энгельсу и его "Происхождению семьи, частной собственности и государства" и даже Кармазину, все подминавшему под великодержавную идею, складывалось некое собственное впечатление.

Ну, какое, на самом деле, было государство "на наших теренах" в Х-Х1 веке? Это город-крепость, в котором сидит князь, не обремененный не успевшими настояться на времени библейскими заповедями. Киев стоял на пути "из варяг в греки", они, в основном варяги, и были хозяевами жизни и киевскими князьями. Надо сказать, что автобанов тогда не было, кругом сплошные леса да болота, а признанными путями сообщения были крупные реки. Кому повезло осесть на берегу, построить крепость – тот и хозяин жизни, можно сказать, князь.

По Днепру шли караваны, туда-сюда шныряли купцы. Воспользовавшись географическим положением, киевские князья извлекали из этого выгоду. Прежде всего, в информации, интернета, как следует понимать, тогда не было. Дружина могла именно в этом месте, а где еще на Днепре такие кручи, остановить любой караван и выпытать у купцов любую информацию, где были, с кем общались, что в мире происходит. Эта информация попадала в "базу дынных" и готовился очередной набег на соседей.

Географическое положение сделало Киев главным городом на огромной территории и борьба за холмы, ныне известные как Печерские, составляла смысл всей домонгольской истории.

Киев был самым лакомым кусочком, сражения за него шли постоянно. В Х веке историки насчитали более полусотни князей, которые восседали на троне в Киеве. Некоторые царствовали несколько недель, некоторые возвращали себе трон по три четыре раза. Все это сопровождалось казнями и разграблением города.

Межусобица утихала лишь при серьезной внешней угрозе со стороны неславянских племен. Тогда город закрывал ворота и за его крепостными стенами пряталось все население, способное добежать до спасительной стены. На время обороны все становились патриотами, а каждый, кто мог держать в руках оружие или хотя бы поднять камень и бросить вниз с крепостной стены, становился защитником города.

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Как только нападение было отбито и враг удалился восвояси, все возвращалось на круги своя. Князья оставались князьями, дружина – дружиной, а смерды возвращались в свои нехитрые дома, восстанавливали разрушенное хозяйство и платили дань.

Формирование протогосударства началось с принятием христианства и появлением ряда заметных исторических фигур – Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого. Однако разобщенность преодолеть не удавалось, а нашествие монголо-татар покрыло мраком историю на несколько веков.

Руська – это не русская!

На этом фоне спор о княгине Анне выглядит весьма схоластическим. Если нам нравится называть княгиню Анну украинкой, то надо это как-то обосновать. Или хотя бы объяснить, почему во всех сохранившихся документах ее все-таки называют Анной, а не по-украински Ганной? Разве в те времена не было украинского языка, или он, украинский язык, был русским? Или руським – неважно. А может, стоит согласиться, что корни и наши, и соседские – из одного источника, и в этом нет ничего зазорного! Или нам не терпится вернуться в те времена, когда князь князя готов был на кол посадить, лишь бы добраться до главной башни на Печерских холмах?

Впрочем, посмотрите на улицу, почитайте заголовки газет и сайтов – разве мы далеко от тех времен?