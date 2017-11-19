Разрыв дипотношений Украина-РФ: цели и последствия

РИА Новости Украина

К чему может привести гипотетический разрыв дипотношений между Москвой и Киевом — в 100-летнюю годовщину их установления, рассуждает политолог Иннокентий Адясов.

Дипотношения между Россией и Украиной и так сейчас находятся на крайне низком уровне — посольства работают без послов. Не хотелось бы ухудшения и этого status quo.

На сегодняшний день помимо консульского отдела при посольстве РФ в Киеве на Украине работают генконсульства Российской Федерации в Харькове, Львове, Одессе и почетное консульство РФ в Чернигове.

Украина, в свою очередь, имеет пять консульств в России: при посольстве в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Если произойдет разрыв дипотношений, посольства и консульства будут закрыты.

Обычно в таких случаях создаются "группы интересов" при посольствах третьих стран. К примеру, интересы РФ, включая и консульские моменты, в Грузии представляет посольство Швейцарии и наоборот.

"Группы интересов" берут на себя следующие функции: легализация официальных документов; функция ЗАГСа для эмигрантов, не имеющих гражданство в стране пребывания; выдача или продление срока загранпаспортов. Выдача виз для граждан страны, в которой находится консульство, нотариальные функции, юридические консультации и т. д.

В то же время разрыв дипотношений не означает автоматический разрыв или приостановку подписанных ранее договоров между сторонами (а их между Россией и Украиной десятки, если не сотни). Они могут быть денонсированы в индивидуальном порядке.

Кстати, сегодня практически все забыли, что продолжает действовать большой "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной".

Одно из его положений определяет: "Каждая из стран защищает в установленном порядке права своих граждан, проживающих на территории другой страны, в соответствии с обязательствами по документам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других общепризнанных принципов и норм международного права, договоренностей в рамках Содружества Независимых Государств, участниками которых они являются".

Этот договор не денонсирован ни Москвой, ни Киевом и на данный момент является действующим.

Совершенно не обязательно автоматическое прекращение транспортного сообщения между РФ и Украиной, тем более страны выступают как транзитные друг для друга.

Разрыв или отсутствие дипотношений не ведет и к свертыванию торговых связей. Наиболее яркий пример: СССР и США установили дипотношения только в 1933 году, хотя много времени до этого работали торгпредства соответственно России (СССР) и США.

Сейчас РФ поддерживает экономические отношения с Грузией, и они демонстрируют рост.

Правда, экономический климат в этом случае будет далеко не лучший.

Кстати, в случае разрыва дипотношений между Россией и Украиной это не будет означать и обязательного введения визового режима между странами.

Эти отношения регулируются прежде всего документами СНГ, членство в котором Украина, в отличие от Грузии, сохраняет.

Но напомню в этой связи, что с 1 января 2018 года Украина уже вводит на своих границах биометрический контроль для иностранцев, в том числе для россиян. Они должны будут сдавать отпечатки пальцев, которые начнут вносить в национальную систему биометрической верификации. Кроме того, СНБО разрабатывает механизм предварительного информирования для иностранцев, которые намерены приехать на Украину, и их "фиксации" в месте пребывания.

Разрыв дипотношений, скорее всего, приведет лишь к сворачиванию гуманитарных связей.

В этом случае на Украине могут быть закрыты РЦНК (российские центры науки и культуры) — в Киеве и Одессе. Но, учитывая обстановку, скорее всего, они будут закрыты и без разрыва дипотношений между Россией и Украиной. Президенту Порошенко надо сделать уступку национал-радикалам.

Однако закрытие РЦНК будут идти через отмену межправсоглашения между российским и украинским правительствами.

Разрыв дипотношений не будет означать и прекращения работы в Нормандском формате. Хотя, безусловно, его работа будет затруднена.

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Из явных минусов — потеря возможности оперативных консультаций между правительствами и МИДами двух стран. Это самым негативным образом скажется на возможностях преодоления кризиса на востоке Украины: все мирные предложения придется согласовывать через посредников.

Серьезно могут быть осложнены переговоры о миротворческой миссии ООН на Донбассе. И в этом, кстати, не заинтересована ни европейская дипломатия (прежде всего, ФРГ), ни американская.