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    Бортник: дело Коханивского – борьба между провластными и "дикими" правыми

    Тема:

    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН (43)

    (обновлено: )43
    Коханивского и его окружение уже не в первый раз жестко задерживают правоохранители, поскольку встроенным в систему "правым" не нужны конкуренты, уверен политолог Руслан Бортник.
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Игорь Мосийчук/Facebook

    РИА Новости Украина

    В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. 

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    Фото: Bohdan Kutiepov в Facebook
    И кто здесь власть? Погром ОУН в киевском суде

    Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты.

    Политолог Руслан Бортник у себя в Facebook проанализировал ситуацию вокруг Кохановского.

    "Соль этого дела в жестком противостоянии вокруг "правой франшизы" между "провластными" и "дикими" правыми. Коханивского и компанию (связанную с РПЛ) не первый раз жестко "принимают" (вспомните 9-е мая и штурм офиса националистов), поскольку "Азову" (Билецкому/Авакову) или "Правому сектору" (Банковая) не нужны конкуренты. Тем более в преддверии выборов, и на фоне уличной радикализации", – сообщил эксперт. 

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    Эта борьба, подчеркивает политолог, идет еще с убийства в 2014-м году Саши Белого… 

    "Хотя нынешняя ситуация сыграет в националистических кругах Коханивскому только в плюс. Безусловно, Коханивский и его окружение грубо нарушили закон, но такое же нарушение закона в части погромов судов в Одесской области или практически захват суда в деле "Куликового поля" оставалось безнаказанным…", – подытожил Бортник.

    Facebook Руслана Бортника
    Комментарий Руслана Бортника о "деле Коханивского"
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