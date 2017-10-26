Бортник: дело Коханивского – борьба между провластными и "дикими" правыми

РИА Новости Украина

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве.

Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты.

Политолог Руслан Бортник у себя в Facebook проанализировал ситуацию вокруг Кохановского.

"Соль этого дела в жестком противостоянии вокруг "правой франшизы" между "провластными" и "дикими" правыми. Коханивского и компанию (связанную с РПЛ) не первый раз жестко "принимают" (вспомните 9-е мая и штурм офиса националистов), поскольку "Азову" (Билецкому/Авакову) или "Правому сектору" (Банковая) не нужны конкуренты. Тем более в преддверии выборов, и на фоне уличной радикализации", – сообщил эксперт.

Читайте также: Пошумели на полмиллиона. Украинцы заплатят за погром в столичном суде

Эта борьба, подчеркивает политолог, идет еще с убийства в 2014-м году Саши Белого…

"Хотя нынешняя ситуация сыграет в националистических кругах Коханивскому только в плюс. Безусловно, Коханивский и его окружение грубо нарушили закон, но такое же нарушение закона в части погромов судов в Одесской области или практически захват суда в деле "Куликового поля" оставалось безнаказанным…", – подытожил Бортник.