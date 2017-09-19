Итоги YES. Иран и Северная Корея аплодируют Порошенко стоя - Волошин

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сделал громкое геополитическое заявление. Так, глава государства отметил, что Украина не вернется к внеблоковому статусу, так как "нейтральность не помогает" стране.

Гарант, комментируя геополитическую ситуацию, процитировал философа Фридриха Ницше и подчеркнул, что Будапештский меморандум от 1994 года, согласно которому Украина стала безъядерным государством в обмен на гарантии безопасности, на сегодняшний день не работает.

"Десяток Будапештских меморандумов дают меньше гарантий, чем один ядерный заряд", — заявил Порошенко.

После такого заявление, считает политолог-международник Олег Волошин, Иран и Севернея Корея стоя аплодируют украинскому президенту.

"В Пхеньяне и Тегеране аплодируют стоя. Станем первой страной мира, которая на площадке ООН выступит в поддержку права КНДР и Ирана на вхождение в ядерный клуб на основании утраты великими державами довериях малых? И кто-то до сих пор называет президентских спичрайтеров умниками?" — написал Волошин на своей странице в Facebook.

Эксперт после проведения YES напомнил и о реакции политиков на резонансную статью основателя конференции "Ялтинская европейская стратегия" бизнесмена Виктора Пинчука в Wall Street Journal. Так, Пинчук в конце 2016 года в своем материале заявил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой.

По его словам, чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", отказаться от попыток вступить в ЕС и признать, что в среднесрочной перспективе не станет членом НАТО. Статья зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы вызвала неоднозначную реакцию в политических кругах: ряд нардепов призывали бойкотировать мероприятия Пинчука, в частности, бизнес-форум YES.

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"Форум YES прошел, а один важный аспект остался вне внимания общественности: а как же угрозы и призывы "патриотичных" политиков и экспертов бойкотировать эту площадку в знак протеста против резонансной статьи Виктора Пинчука в WSJ? Согласились с изложенной там позицией?" — задается вопросом эксперт.

Волошин также отмечает, что, возможно, призывавшие к бойкоту в очередной раз продемонстрировали "послідовность, принциповість та порядність" в части соотношения криков и действий.