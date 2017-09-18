Ялтинский европейский Киев: сентябрьские тезисы Порошенко

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Василий Стоякин, обозреватель

Привычный абсурд абсурдом быть не перестает. Трудно себе представить "Артек" в Карпатах или под Киевом (кстати, останься Крым украинским — никакого "Артека" в принципе не было бы, ибо — декоммунизация). Ничуть не менее дико выглядит форум "Ялтинская европейская стратегия", проходящий в Киеве. Особенно, когда сам президент в своем выступлении подчеркивает эту дикость, рассказывая, как где-то в Ялте открывали крымское шампанское, намереваясь по новой делить мир… Простите, но ведь Ялта нынче же в Киеве? Та да…

О чем говорил президент? Президент говорил о геополитике. Тема опасная вообще. Я не много знаю людей, способных рассуждать на геополитические темы. Спичрайтеры Порошенко к ним не относятся.

Итак, чего геополитического сказал президент?

Для начала он пообещал, что хорошо не будет. Ну, мы, допустим, это знали и из его давешнего выступления с посланием к Раде.

Потом он нанес легкую травму США, пообещав бороться за ядерный статус. Ну не так, чтобы совсем прямо, а в такой вот форме: "десяток Будапештских меморандумов стоят меньше, чем один ядерный заряд". На месте украинце я бы напрягся. На территории Украины минимум раз (а может и два) уже взрывали ядерный боеприпас. Плюс Чернобыль. Еще раз не надо.

Дальше большой кусок текста был посвящен непрерывной и всевозрастающей борьбе (мирной, разумеется; политико-дипломатической) против российской гибридной агрессии. О каком политико-дипломатическом пути может идти речь, если "России нельзя верить", я не знаю. Если хотя бы 10% наговоренного Порошенко о России — правда, то надо устраивать глобальную войну и не останавливаться до того момента, пока не будет подписан акт безоговорочной капитуляции. Как в 1945 году. Иначе — страшно.

Радует, однако, то, что сам Петр Алексеевич не то, чтобы особенно верил в сказанное. Он ведь, обвиняя Россию во вторжении на территорию Украины, даже не попытался сделать то, что ему предписано законами и Конституцией — объявить военное положение, разорвать дипломатические отношения… У нас есть закон о признании оккупированной территорией Крыма и, надо надеяться, будет закон о соответствующем статусе Донбасса, но как-то выпал сам момент оккупации. Больше похоже на то, что Крым России сдали, не пытаясь оказать сопротивления, специально, чтобы выставить ее агрессором.

Кстати, все происходящее вокруг Украины вполне укладывается в совершенно другую схему (и даже — не одну). Например — Россия честно хотела интегрироваться в ЕС (было такое, еще недавно кстати), но США забеспокоились из-за чрезмерного усиления ЕС и спровоцировали всплеск "гидности", чтобы ухудшить отношения между ЕС и РФ. Что характерно — достигли цели. Кстати, после зашкаливающей по пошлости встречи корабля с углем из США, президент вполне мог и эту версию озвучить — геополитический замах Украины от этого не уменьшился бы.

Кстати, дальше президент пошел именно этим путем. Помянув, для приличия, Илона Маска, он тут же призвал отбросить расхождения между Европой и США. Ну и правильно — нельзя защищать интересы ЕС, а то ведь Путин нападет.

Порошенко сослался на Жан-Клода Юнкера, который 13 сентября представил план "создания качественно новой Европы". Я, естественно, решил посмотреть, что там сказал друг нашего президента. Лучше бы я этого не делал.

Нет, сначала все было благопристойно. Ну, там вызовы — Греция, беженцы и Брекзит. Ветер надувает паруса. Британия еще пожалеет. Мы начнем переговоры с Австралией и Новой Зеландией. Надо повсеместно ввести евро вместо национальных валют. К 2025 году надо создать Европейский оборонный союз (а как же НАТО???). Надо принять в шенген Болгарию и Румынию (они члены ЕС в 2007 года, формальные требования по присоединению к шенгену выполнены несколько лет назад). Украина не является европейской страной. Безопасность Европы невозможно обеспечить без России. Ой…

Справедливости ради надо сказать, что два последних тезиса — из его более раннего выступления, сделанного 29 августа. Но, честное слово, Юнкера давно пора выставить на «Миротворце», президенту — думать, кого он называет своим другом, а спичрайтерам — на кого ссылаться. А то уж очень некрасиво получилось.

На этом фоне предложение президента привлечь к дискуссии о будущем ЕС кандидатов и ассоциированные с ЕС страны выглядит несколько странно. У Чили тоже соглашение об ассоциации с ЕС. И у Туниса. Думаю, сам Петр Алексеевич несколько удивиться постановке вопроса об их ответственности за будущее Европы. А все потому, что надо было интересоваться содержанием подписанной цидулки — Соглашение об ассоциации само по себе пропуском в ЕС не является, хотя и упрощает торговлю (обилие нетарифных ограничений, впрочем, не позволяет говорить даже о свободной торговле, но этого Петр Алексеевич еще не понял).

Впрочем, хочет Европа или нет, но Украина стала ее восточной границей и защищает ее с оружием в руках. Правда, судя по заявлению Юнкера, Европе нужно совсем другое и было бы значительно благороднее, если бы Украина прекратила воевать, а занялась бы действительно важными для ЕС вещами — селила к себе беженцев, дала бы денег для Греции и уговорила бы Великобританию погодить с выходом.

Президент Украины считает, что "никто в истории Европейского Союза такой кровью и таким железом не отвоевывал себе европейские перспективы и ассоциации с ЕС". Нет, ну почему? Есть страны бывшей Югославии, которые все это получили после нескольких лет гражданский войн, этических чисток и натовских бомбардировок. Украине в этом отношении еще повезло — боевыми действиями охвачен только один регион страны, пусть и самый густонаселенный.

Дальше президент начал описывать направления сближения с ЕС.

Он переживает о Европейской политике соседства, но после того, как Украина разорвала отношения с Россией, и подписала Соглашение об ассоциации, этот проект действительно потерял смысл.

Он намеревается получить ассоциацию с Шенгенской зоной, вступить в Таёжный, простите, Таможенный и Энергетический союзы…

Повторю, что доступа к шенгену не имеют и полноценные члены ЕС. Что до Таможенного и Энергетического союза, то есть основания полагать, что нас в них примут — грех не брать денег, которые тебе дают и ничего не просят взамен. А присоединение к этим союзам без членства в ЕС, вполне вероятно, будет именно такой "торговлей".

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В заключение президент пообещал в следующем году встретиться в Ялте. Я, конечно, дико извиняюсь, но был такой момент у Михаила нашего Афанасьевича: "Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная "Ялта"! Все понятно. Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!"