Корнейчук: на Банковой считают народ безмозглым быдлом

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко потратил на помощь украинской армии почти полмиллиарда гривен. Об этом сообщил ресурс Ukrainian military pages.

Новость распространили на своих страницах в Facebook народный депутат Владимир Арьев и крымский активист Геннадий Афанасьев.

Издание сообщает, что с начала российской агрессии против Украины

Петр Порошенко потратил более 500 млн гривен собственных средств в помощь Вооруженным Силам Украины, в том числе несколько десятков миллионов для 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций (до 2016 года оперативного командования "Юг" Сухопутных войск). Среди переданной помощи автомобили, бронежилеты, снаряжение, форма, теплые вещи, а также 100 снайперских комплексов, в составе 82-х 7-62 мм карабинов Z-10 (.308 Winchester) и 18 винтовок Savage под патрон.338 Lapua Magnum оптика, дальномеры и десятки тысяч патронов.

"Эту новость вы не найдете в отечественных СМИ ибо они незаангажированные, неподкупные и объективные согласно стандартам ВВС. Эту новость вы не найдете в отечественных СМИ ибо они Незаангажированные, неподкупные и объективные согласно стандартам ВВС", — написал Афанасьев в своем репосте.

Читайте также: Цена зарубежного визита. Миллионные командировки чиновников в цифрах

Арьев, в свою очередь напомнил, что "в 2015 компания Порошенко отдала на восстановление ВСУ 350 млн грн, поэтому эти винтовки не первые".

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на Банковой считают народ безмозглым быдлом.

"И даже скрыть это не могут. Просто реально ржут с холопов. Последний пример — "вброс" в СМИ с Банковой о том, как Порошенко тайно за свои деньги купил оружие для армии на 500 млн.грн. Те, кто сталкивался в жизни с Порошенко, знают: никогда со своего кармана он ни копейки не даст. Фейкометы на Банковой, астанавитесь!" — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука

Читайте также: Война-войной, а бизнес есть бизнес. Ищем 76 компаний Порошенко