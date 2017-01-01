Порошенко: контракт на службу в армии заключили 70 тыс человек

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В минувшем году контракт с ВСУ заключили 70 тысяч военных, что позволило отказаться от объявления новых волн частичной мобилизации, заявил президент Петр Порошенко.

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"В этом году задачу укрепления обороноспособности мы решали без проведения мобилизации. Четвертую, пятую, шестую очереди мы демобилизовали; украинские военные вернулись домой, к мирной жизни, к родным и близким", — сказал Порошенко во время визита в Мариуполь в субботу.

"Вместо же седьмой, восьмой и девятой волн заключено почти 70 тысяч контрактов. И, замечу, что только благодаря минским договоренностям мы выиграли время для перевода армии на профессиональную основу и для ее вооружения, довооружения и перевооружения", — отметил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что полностью перейти на службу на контрактной основе Вооруженные силы Украины планируют к 2020 году.