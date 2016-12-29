Минобороны: через три года армия полностью будет контрактной

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Полностью перейти на службу на контрактной основе Вооруженные силы Украины планируют к 2020 году.

"К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту" — сказал на брифинге в глава подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

Он сообщил, что всего на службу по контракту планируется набрать 250 тыс украинцев, и "это по нормам мирного времени".

"На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет", — сказал он.