РФ вслед за Украиной усиливает свою армию

РИА Новости Украина

Выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, Путин поблагодарил российских военных за четкое выполнение поставленных задач в нынешнем году и поставил задачи на 2017 год, пишет ria.ru.

В свою очередь министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил, что военные выполнили цели по нейтрализации угрозы РФ со стороны ПРО США в Европе, отметил возросшую антироссийскую активность НАТО и рассказал о переломе в борьбе с международными террористами в ходе операции в Сирии.

После заседания Путин провел рабочее совещание с командующими войсками военных округов РФ.

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Модернизация армии и боевая подготовка

В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, их переоснащение шло ритмично, в соответствии с графиком, отметил Путин в своем выступлении на коллегии.

"На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Отмечу, что доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60 процентов", — сказал глава государства.

Кроме того, существенно вырос уровень боевой подготовки войск, что убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", успешное проведение которого повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, отметил Путин.

Президент РФ отметил и прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск.

"Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях", — сказал Путин.

"Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода", — добавил он.

Проверка Сирией

Потенциал российских Вооруженных Сил прошел проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирии, отметил Путин.

"Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков", — сказал глава РФ.

Путин отдельно отметил большую помощь, которую ВС РФ оказывают мирным сирийским гражданам; так, передано уже почти 800 тонн только продуктов и медикаментов.

"Хочу ещё раз поблагодарить руководство и личный состав Вооружённых Сил, участвующих в операции, за профессионализм и мужество", — сказал президент.

Россия сильнее всех, но расслабляться нельзя

Россия в настоящее время превосходит всех возможных агрессоров, но, несмотря на это, даже минутная расслабленность недопустима, подчеркнул президент.

"Уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого", — сказал Путин.

"В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации Армии и Флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", — добавил глава государства.

Ключевые задачи на будущий год

Путин назвал ключевые задачи, на решении которых Минобороны должно сосредоточиться в 2017 году.

Во-первых, требуется обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Предстоит укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Стратегические неядерные силы должны быть выведены на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России.

"Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН, в Воздушно-космических войсках, еще больше – на море, в сухопутных войсках. Нужно совершенствовать системы разведки и связи", — сказал Путин.

Во-вторых, важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа. Путин отметил, что к 2021 году предстоит достичь установленных показателей оснащённости войск современным вооружением и техникой на уровне не менее 70 процентов.

"Надо отдавать себе отчет в том, что для столь масштабной программы перевооружения пять лет – это не такой уж большой срок. Любое промедление в выполнении её заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить который потом будет весьма сложно. Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие. При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять", — сказал Путин.

Третьей ключевой задачей Путин назвал четкое отслеживание любых изменений баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. Требуется своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз России. Эти планы надо будет синхронизировать с ранее утвержденными, обновленными документами перспективного планирования — доктриной информационной безопасности России и стратегии научно-технологического развития страны.

Кроме того, в приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения, добавил Путин.

Отдельно президент РФ подчеркнул важность максимального использования новых возможностей в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, которые проявляют большой интерес к российским вооружениям и технике, доказавшим свою эффективность в ходе операции в Сирии.

Также Путин назвал заботу о личном составе и укрепление социальных гарантий солдат и офицеров важнейшим вкладом в воспитание молодого поколения защитников Родины, залогом престижа и авторитета воинской службы.