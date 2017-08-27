Рассуждения о суверенитете на полях независимости

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Сухаревская Ольга, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

Попытаемся, празднуя День независимости Украины, вспомнить юридическое значение терминов "независимость" и "суверенитет".

Границы разорву руками

Чтобы не быть голословными, обратимся к энциклопедическим определениям. Как объясняет Большой Академический словарь, государственный суверенитет — это независимость государственной власти от всякой иной власти внутри страны и вне ее, исключительное право на политическую самостоятельность, необходимое и достаточное условие существования государства, его способности эффективно осуществлять свои функции.

Независимость же государства проявляется в признании данного государства международным сообществом в качестве субъекта международных отношений, в осуществлении самостоятельной внешней политики, в невмешательстве других государств во внутренние и внешние дела суверенного государства.

Как видим, оба понятия действительно тесно переплетаются друг с другом. Помимо этого существует еще и ряд вспомогательных атрибутов, указывающих на суверенный, независимый статус государства. Таких, как флаг, герб, гимн, государственный язык, армия, собственная валюта, общепризнанные государственные границы.

Но, например, ряд государств пользуется либо чужими, либо, как в ЕС, общими валютами. Музыка государственного гимна разных стран вполне может совпадать, как совпадали гимны Российской и Британской империй. Иногда одинаковыми оказывались флаги. Княжество Монако не имеет своей армии, а Конституция США не декларирует государственный язык.

Увы, но с этими атрибутами у Украины не все в порядке, хотя, повторюсь, они лишь подчеркивают, но не определяют суверенитет и независимость. Флаг Украины произошел от флага австрийской земли Нижняя Австрия и подчеркивает зависимость Галичины от австрийской империи, но не имеет отношения к прочей территории страны. Большого герба не существует в природе, есть только малый герб. Гимн является переделкой польского "Еще Польска не сгинела". Но раз так исторически сложилось, раз народные избранники решили, что так лучше, то так есть и будет дальше.

president.gov.ua Парад ко Дню Независимости в Киеве

Куда хуже ситуация с государственными границами. И дело не только в утраченных территориях на юге и востоке страны. С 1991 года Украина так и не подала в ООН данные о своих границах (!). То есть де-юре границ Украины для международного сообщества не существует. Имеются проблемы и с межгосударственными соглашениями о границах. Все эти документы с западными соседями заключены сроком на 10 лет с возможностью их непродления. Хуже того: преамбулы данных договоров ссылаются на документы времен СССР, которые в угаре декоммунизации украинские депутаты собираются отменить одним махом. То есть собственноручно превратить соглашения о границах с соседями в ничтожные бумажки.

"Хороший человек попросил" отказаться от суверенитета

Атрибутика атрибутикой, а фактическое наполнение юридических понятий куда важнее.

Статья 2 Конституции Украины гласит: "Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию". Но даже если закрыть глаза на Крым и Донбасс, то бросаются в глаза… соглашения о добыче сланцевого газа, подписанные Украиной о разработке Юзовской и Олесской газоносных площадей. Пусть они были подписаны "кровавым тираном" Януковичем, но и новая власть одним из своих первых заявлений объявила, что все условия данных соглашений остаются в силах и будут ею исполняться безоговорочно. А данные соглашения предусматривают полный отказ от государственного суверенитета на территории, превышающей только на Юзовском участке 7800 квадратных километров. Иностранные инвесторы вправе по своему усмотрению принудительно изымать у украинских собственников принадлежащую им землю, дома, имущество, если посчитают, что они мешают добыче сланцевого газа.

Мало того, 17 августа Межведомственная комиссия объявила о том, что в ближайшее время на аналогичных условиях для этих же целей будут выделены еще три огромных участка в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Львовской областях. При этом Статья 13 Конституции, гарантирующая защиту государством прав собственности граждан и субъектов хозяйственной деятельности, отменяется на данных территориях.

dnews.dn.ua День Независимости в Мариуполе

Статьей 17 Конституции Украины, декларирующей соблюдение суверенитета, запрещается размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако накануне Дня Независимости в прессе появились официальные сообщения о строительстве на Черноморском побережье Украины американской военной базы и дальнейшем ее расширении на все Северное Причерноморье. И не нужно быть правоведом, чтобы понимать: военная база США (под деликатным названием "Центр морских операций"), имеет экстерриториальный статус и никак не отвечает конституционному положению о суверенитете Украины над всей своей территорией.

Увы, но когда на территории суверенного государства появляются территории, на которые его суверенитет не распространяется, это уже не суверенное государство.

Не субъект, а объект международных отношений

Теперь давайте вернемся к независимости государственной власти от всякой иной власти внутри страны и вне ее, исключительному праву на политическую самостоятельность.

И снова придется произнести слово "увы". После подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина добровольно отказалась от исключительного права на политическую самостоятельность. Так и не став членом ЕС и получив отказ от приема ее в Объединенную Европу, Украина взяла на себя законодательные обязательства согласовывать все свои политические шаги с политической линией Евросоюза. Мало того, объявив о своем стремлении вступить в НАТО, она не только нарушает свою Конституцию, запрещающую передавать государственные полномочия надгосударственным структурам, но и признает свою зависимость от данного военно-политического блока.

Еще "веселее" ситуация с независимостью государственной власти от власти вне страны. Правительство и президент не просто не скрывают, а хвастаются тем, что они выполняют десятки требований Международного валютного фонда. В том числе — имеющих важнейшее внутриполитическое значение. Например, требования поднять пенсионный возраст, провести реформы ЖКХ, разрешить продажу земель сельхозназначения. Реформа полиции и реформа судебной системы производятся по требованию США и Евросоюза.

Да что там реформы? Народный депутат Лещенко в прямом телеэфире хвастался тем, что голосования по отдельным законопроектам в украинском парламенте происходят по звонку из Вашингтона. Мало того, заявлял, что так и должны осуществляться преобразования в стране. О каком невмешательстве других государств во внутренние и внешние дела "суверенной" Украины может при этом идти речь?

Другой коллега Лещенко проникновенно делился с корреспондентами российского агентства РБК о том, как украинские министры отчитываются перед послом США и получают прямые указания, что нужно сделать. А многочисленные министры-иностранцы, назначаемые по согласованию с США и Европой? А знаменитый телефонный спор между Викторией Нуланд и послом США о назначении украинского премьера?

РИА Новости Украина Евгений Котенко Украинцы празднуют День Независимости

Можно ли говорить об Украине как о субъекте международных отношений, если судьба ее, как объекта, решается в ходе встреч Путина с Трампом и даже Суркова с Волкером?

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Грустно, девушки

Действительно грустно! Грустно смотреть на то, как первые лица государства в День Независимости Украины, напыжившись, пытаются доказать, что страна за время их правления стала еще сувереннее, еще независимее. Кто-то в это верит. Но не те, кто знает смысл слов "суверенитет" и "независимость". У знающих их смысл слезы на глазах наворачиваются от того, что эти люди превратили Украину в государство-лимитроф, покорное воле не только заморской метрополии, но и любого денежного мешка, обещающего подать копеечку на бедность.

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