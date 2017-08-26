После Мэттиса. О независимости Украины от мира и развития

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА новости Украина
С оружием, но без Крыма
26-я годовщина украинской независимости, конечно, интересна целым рядом событий. Чего стоит одно только признание администрацией Петра Порошенко того, что Севастополь и Донбасс не являются украинскими. "Наш долг – как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями – сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополем, Донбассом", — говорится на русскоязычной версии сайта президента. Даже любопытно, на кого спишут эту политически некорректную ошибку – русских хакеров или собственную безграмотность.
Однако главным символом Дня Независимости стала демонстрация полной зависимости Украины от Соединенных Штатов, которые в Киеве представлял министр обороны США Джеймс Мэттис – один из главных вашингтонских ястребов. Украинские СМИ вовсю тиражировали его обещания, хотя если к ним присмотреться, то можно было увидеть, что никаких сенсаций Мэттис в Киев не привез.
Да, он, вроде, привез обещание оружия. "Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины, — заявил Мэттис. — Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что я увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые буду рекомендовать к осуществлению американской стороне".
В самопровозглашенной ДНР это обещание восприняли очень серьезно. "Как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра ВСУ развяжут военные действия", – говорит лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко.
Однако, во-первых, он преувеличивает – Украина уже давно получает оружие из Соединенных Штатов (не напрямую, конечно, а от восточноевропейских союзников США, и причем, это оружие советское, к которому украинские солдаты привычны). Во-вторых, если Киев действительно получит типы вооружений, которые изменят баланс сил на Донбассе (а это крайне маловероятно, хотя бы потому, что Европа категорически против), то и непризнанные ДНР и ЛНР получат новые типы вооружений от Южной Осетии, которая, напомним, признала обе республики.
Мэттис, вроде, привез обещание "не забыть и не простить" Крым. "Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма", – заявил американский министр. Однако Порошенко от этого "не принимаем" пользы особой не будет. Слова Мэттиса по сути не противоречат компромиссу, достигнутому или практически достигнутому Западом и Россией по крымскому вопросу. США с Европой не будут признавать Крым российским и сохранят крымский пакет санкций (которые, в основном, носят персональный характер), но при этом не будут ставить вопрос возврата этой территории Украины необходимым условием для нормализации отношений. Просто потому, что осознают невозможность отторжения этой территории от России и одновременно необходимость сотрудничать с Россией по целому ряду важных вопросов.
Какая еще Украина?
Наконец, Мэттис вроде как привез нынешнему украинскому руководству обещание личной поддержки. "Они (американцы – Ред.) хотят показать тем людям, которые хотят свергнуть Порошенко, что режим Порошенко они поддерживают", — говорит Александр Захарченко.
На первый взгляд, так оно и есть – если еще недавно Трамп открыто демонстрировал пренебрежение Петром Порошенко и даже некоторую брезгливость в отношении украинского лидера, то сейчас, казалось бы, Мэттис принес благую весть об изменении позиции Белого дома. Однако на второй взгляд понятно, что это не совсем так.
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Военно-политическая поддержка демонстрируется не украинскому населению, а американскому конгрессу – Украина давно превратилась в элемент российско-американских отношений, где сейчас основную скрипку играет не Белый дом, а Капитолий. Кроме того, поскольку украинский актив не удалось продать Путину, нужно поднимать его ценность, и показать, что Соединенные Штаты еще владеют этим активом. Наконец, США вынуждены поддерживать Украину просто потому, что должны показать всему миру свое непризнание действий Москвы в Крыму и на Донбассе – действий, которые разрушают американский миропорядок, основанный на правиле "Что можно Вашингтону (вводить войска без санкции ООН, менять режимы, принимать односторонние санкции, провозглашать независимость частей разных государств), то нельзя остальным".
Об этом, собственно, заявил и Мэттис. "Мы в США понимаем стратегические вызовы, которые исходят от российской агрессии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся приверженными идее поддержания принятых международных норм, которые повышали глобальную стабильность в течение десятилетий", — отметил министр обороны США.
Для того же, чтобы увидеть реальное отношение США к Украине и ее руководству, достаточно просто посмотреть подборку статей в американских СМИ, посвященных Дню независимости. Этих статей практически нет – за исключением CNN, опубликовавшей заметку о визите Мэттиса, почти все ведущие СМИ просто проигнорировали Украину либо пишут о ней в контексте корейского кризиса.
Причина игнора проста – Запад устал от Киева. Устал от постоянного нытья украинского руководства, от выклянчивания денег у западных стран. Если у кого-то и была надежда, что из Украины удастся сделать то, что не получилось сделать из Грузии – маяк демократии и развития на постсоветском пространстве, к которому поплывут все страны региона и, в конечном итоге, подгребет и сама Россия, — то сейчас эти надежды потерпели крах.
Без развития, без прогресса, без мира
Конечно, прямо об этом в Вашингтоне не говорят. "Мы по-прежнему непоколебимы в своей поддержке вашего суверенитета, территориальной целостности и демократии. Пусть следующий год принесет мир, процветание и прогресс народу Украины", — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
К сожалению, в 2018 году Украине не видать ничего из того, что предрекает ей глава Госдепа. Мира не будет до тех пор, пока украинское руководство не решит прекратить гражданскую войну – а для этого нужно для начала хотя бы признать, что гражданская война в Украине идет. Процветания там не намечается до тех пор, пока это руководство занимается разворовыванием остатков советского наследия, а также подменой экономических нужд политическими.
"Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес", — отметил Порошенко, забывая о том, что ради разрушения визового занавеса и подписания Соглашения об ассоциации он разорвал экономические связи с Россией и забыл о протекционизме в экономике.
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Прогресса в Украине не будет до тех пор, пока существует сам проект "Украина – не Россия", подразумевающий отрицание и враждебность ко всему, что аффилировано с многовековой историей "Украины как России". А до тех пор любой день независимости будет напоминать Киеву, что от него больше ничего не зависит.
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