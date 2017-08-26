После Мэттиса. О независимости Украины от мира и развития

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для РИА новости Украина

С оружием, но без Крыма

26-я годовщина украинской независимости, конечно, интересна целым рядом событий. Чего стоит одно только признание администрацией Петра Порошенко того, что Севастополь и Донбасс не являются украинскими. "Наш долг – как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями – сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополем, Донбассом", — говорится на русскоязычной версии сайта президента. Даже любопытно, на кого спишут эту политически некорректную ошибку – русских хакеров или собственную безграмотность.

Однако главным символом Дня Независимости стала демонстрация полной зависимости Украины от Соединенных Штатов, которые в Киеве представлял министр обороны США Джеймс Мэттис – один из главных вашингтонских ястребов. Украинские СМИ вовсю тиражировали его обещания, хотя если к ним присмотреться, то можно было увидеть, что никаких сенсаций Мэттис в Киев не привез.

Да, он, вроде, привез обещание оружия. "Недавно мы утвердили поставку техники на 175 млн долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины, — заявил Мэттис. — Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что я увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые буду рекомендовать к осуществлению американской стороне".

В самопровозглашенной ДНР это обещание восприняли очень серьезно. "Как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра ВСУ развяжут военные действия", – говорит лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

Однако, во-первых, он преувеличивает – Украина уже давно получает оружие из Соединенных Штатов (не напрямую, конечно, а от восточноевропейских союзников США, и причем, это оружие советское, к которому украинские солдаты привычны). Во-вторых, если Киев действительно получит типы вооружений, которые изменят баланс сил на Донбассе (а это крайне маловероятно, хотя бы потому, что Европа категорически против), то и непризнанные ДНР и ЛНР получат новые типы вооружений от Южной Осетии, которая, напомним, признала обе республики.

Мэттис, вроде, привез обещание "не забыть и не простить" Крым. "Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма", – заявил американский министр. Однако Порошенко от этого "не принимаем" пользы особой не будет. Слова Мэттиса по сути не противоречат компромиссу, достигнутому или практически достигнутому Западом и Россией по крымскому вопросу. США с Европой не будут признавать Крым российским и сохранят крымский пакет санкций (которые, в основном, носят персональный характер), но при этом не будут ставить вопрос возврата этой территории Украины необходимым условием для нормализации отношений. Просто потому, что осознают невозможность отторжения этой территории от России и одновременно необходимость сотрудничать с Россией по целому ряду важных вопросов.

Какая еще Украина?

Наконец, Мэттис вроде как привез нынешнему украинскому руководству обещание личной поддержки. "Они (американцы – Ред.) хотят показать тем людям, которые хотят свергнуть Порошенко, что режим Порошенко они поддерживают", — говорит Александр Захарченко.

На первый взгляд, так оно и есть – если еще недавно Трамп открыто демонстрировал пренебрежение Петром Порошенко и даже некоторую брезгливость в отношении украинского лидера, то сейчас, казалось бы, Мэттис принес благую весть об изменении позиции Белого дома. Однако на второй взгляд понятно, что это не совсем так.

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Военно-политическая поддержка демонстрируется не украинскому населению, а американскому конгрессу – Украина давно превратилась в элемент российско-американских отношений, где сейчас основную скрипку играет не Белый дом, а Капитолий. Кроме того, поскольку украинский актив не удалось продать Путину, нужно поднимать его ценность, и показать, что Соединенные Штаты еще владеют этим активом. Наконец, США вынуждены поддерживать Украину просто потому, что должны показать всему миру свое непризнание действий Москвы в Крыму и на Донбассе – действий, которые разрушают американский миропорядок, основанный на правиле "Что можно Вашингтону (вводить войска без санкции ООН, менять режимы, принимать односторонние санкции, провозглашать независимость частей разных государств), то нельзя остальным".

@poroshenko Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве

Об этом, собственно, заявил и Мэттис. "Мы в США понимаем стратегические вызовы, которые исходят от российской агрессии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся приверженными идее поддержания принятых международных норм, которые повышали глобальную стабильность в течение десятилетий", — отметил министр обороны США.

Для того же, чтобы увидеть реальное отношение США к Украине и ее руководству, достаточно просто посмотреть подборку статей в американских СМИ, посвященных Дню независимости. Этих статей практически нет – за исключением CNN, опубликовавшей заметку о визите Мэттиса, почти все ведущие СМИ просто проигнорировали Украину либо пишут о ней в контексте корейского кризиса.

Причина игнора проста – Запад устал от Киева. Устал от постоянного нытья украинского руководства, от выклянчивания денег у западных стран. Если у кого-то и была надежда, что из Украины удастся сделать то, что не получилось сделать из Грузии – маяк демократии и развития на постсоветском пространстве, к которому поплывут все страны региона и, в конечном итоге, подгребет и сама Россия, — то сейчас эти надежды потерпели крах.

Без развития, без прогресса, без мира

Конечно, прямо об этом в Вашингтоне не говорят. "Мы по-прежнему непоколебимы в своей поддержке вашего суверенитета, территориальной целостности и демократии. Пусть следующий год принесет мир, процветание и прогресс народу Украины", — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

К сожалению, в 2018 году Украине не видать ничего из того, что предрекает ей глава Госдепа. Мира не будет до тех пор, пока украинское руководство не решит прекратить гражданскую войну – а для этого нужно для начала хотя бы признать, что гражданская война в Украине идет. Процветания там не намечается до тех пор, пока это руководство занимается разворовыванием остатков советского наследия, а также подменой экономических нужд политическими.

@poroshenko Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве

"Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес", — отметил Порошенко, забывая о том, что ради разрушения визового занавеса и подписания Соглашения об ассоциации он разорвал экономические связи с Россией и забыл о протекционизме в экономике.

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Прогресса в Украине не будет до тех пор, пока существует сам проект "Украина – не Россия", подразумевающий отрицание и враждебность ко всему, что аффилировано с многовековой историей "Украины как России". А до тех пор любой день независимости будет напоминать Киеву, что от него больше ничего не зависит.

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