После Дня Независимости. Размышления на страницах истории

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Денис Гаевский, обозреватель

24 августа Украина широко отметила День Независимости. В 1991 году провозглашение независимости стало результатом компромисса между "красной" бюрократией и националистическими силами на фоне известных событий в Москве. Окончательно независимость была утверждена на общеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и закреплена Беловежскими соглашениями, подписанными Кравчуком, Ельциным и Шушкевичем буквально через неделю.

Через четверть века рядовые украинцы воспринимают Независимость как данность, тем более, когда человеческие потребности загнаны на нижние ступени пирамиды Маслоу, о каких-либо праздниках говорить в восторженных тонах не приходится. А вот для "верхов", создавших внушительные капиталы на приватизации построенной в "преступное" советское время промышленности и инфраструктуры, День Независимости действительно является главным праздником в году.

Предельно очевидно, что субъектность Украины на сегодняшний день существенно ограничена. Во многом именно потому, что в последние годы Киев подписал ряд международно-правовых документов (Соглашение об ассоциации с ЕС, Минские соглашения, меморандумы с МВФ, договор о реструктуризации внешних долгов имени Яресько), резко сузивших пространство суверенных решений для Украины.

На самом деле, ограниченный суверенитет – это далеко не самое страшное, что может произойти с государством. Достаточно взглянуть на ряд стран Центральной и Восточной Европы, таких как Словения, Чехия, Польша, также передавших значительную часть суверенитета в руки евроатлантических структур. Но вышеуказанные страны демонстрируют достаточно неплохие темпы социально-экономического развития, что резко контрастирует с той же Прибалтикой или Болгарией. Ключевое различие – в деловых и моральных качествах политической элиты: в одном случае для элит термин "национальные интересы" был не пустым звуком, в другом – элиты проявили абсолютною сервильность по отношению к евроатлантическим структурам, беспрекословно выполнив все требования сильных мира сего.

Потому ключевой причиной ограниченной субъектности Украины все же представляется маргинальность украинских "верхов" по отношению к Западу, который рассматривается как главный фактор легитимации собственной власти в Украине. В обмен на международное признание и возможность присваивать коррупционную ренту украинские элитарии реализуют навязанный извне сценарий построения "сельскохозяйственной сверхдержавы", сопряженный с крайне негативным социальным эффектом.

Все-таки важнейшей угрозой независимости Украины на сегодняшний день представляется экономическая ситуация в стране, в результате чего Украина бьет чуть ли не мировые рекорды по темпам депопуляции. Вместе с тем, никакого социального контракта власть имущие предложить стремительно люмпенизирующемуся обществу не хотят, да и объективно могут, ведь "кормовая база" сокращается ударными темпами, потому приходится сужать экономические и политические права украинцев (а впереди новый политический сезон, в котором планируется принятие еще целого ряда антисоциальных реформ и интересах крупного капитала и западных финансовых институций). Таким образом, отчуждение народа от власти за последние три года достигло своего апогея за всю историю независимой Украины. И это еще одна ключевая угроза для современной Украины, хотя в своем нынешнем состоянии ("состоявшееся несостоявшееся государство") Украина может находиться бесконечно долго, а предохранителем от социального взрыва выступает эмиграция, упростившаяся после либерализации визового режима со странами Шенгенской зоны.

К сожалению, среди всего политического спектра Украины нет ни одной политической силы, которая могла бы предложить рациональный и эффективный план выхода из того острого политического и экономического кризиса, в котором оказалась страна на третьем десятке лет независимости. Относится этот тезис и к единственной системной оппозиции в лице "Оппозиционного блока", чья предложения сводятся к единственному постулату – оставить все как было при Януковиче, но без самого Януковича (а также – все как при Манафорте, но без Трампа). Рецепт же "прозревающей" праволиберальной "майданной" общественности, вроде главреда "Зеркала недели" (а это очень внушительная электоральная ниша), – еще больше "рыночных" реформ, еще большей экспансии западного капитала в украинскую экономику, еще больше евроинтеграции и т.п.

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В общем, для большинства рядовых украинцев практическая польза от таких праздников, как День Конституции и День Независимости заключается в лишних выходных днях. Не так уж и плохо, ведь даже большинство работающих украинцев нынче балансируют на грани черты бедности. Выходные – возможность отправиться на дачные участки, являющиеся одним из инструментом выживания граждан, либо заработать лишних денег в теневом секторе экономики.