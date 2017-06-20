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    Во встрече Порошенко и Трампа есть нечто странное - Волошин

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    Встреча года: переговоры Порошенко и Трампа (40)

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    В случае с Порошенко и Трампом нужна полноценная встреча с выходом к СМИ и т.д, и шанс на неё ещё есть, хотя выглядит пока все довольно странно как для президента страны, которая вроде как претендует на формальный статус союзника США вне НАТО, отмечает политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Во время рабочего визита в США президент Петр Порошенко, кроме американского коллеги, проведет встречи с рядом высокопоставленных чиновников.

    Украинский гарант конституции подчеркнул важность того, что его встреча с американским лидером произойдет раньше, чем тот встретится с президентом России. Также Порошенко отметил, что, кроме Трампа, во вторник встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, руководством Минобороны США, Министерства торговли и также Минэнергетики.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Пока визит Порошенко в США развивается почти точно по схеме майского визита главы МИД Павла Климкина, сообщил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

    "Встреча с Пенсом в Белом доме, после которой вице-президент возможно заведёт украинского гостя к старшему товарищу в Овальный кабинет. Если это будет так, уверен, Петр Алексеевич сумеет сфотографироваться в более удачной позе, чем Павел Анатольевич. А если серьёзно, то все же нужна полноценная встреча с выходом к СМИ и т.д. И шанс на неё ещё есть, хотя выглядит пока все довольно странно как для президента страны, которая вроде как претендует на формальный статус союзника США вне НАТО", – написал эксперт.

    Он также напомнил о происходившем в сентябре 2014 года.

    "Выступление под бурные овации на совместном заседании обеих палат Конгресса, полноценные переговоры (а не drop-in) отдельно с президентом США и отдельно с вице-президентом, получение гарантий финансовой помощи… Все это было в сентябре 2014 года.

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    "Ніколи не було такого потужного візиту", — сказал Порошенко вчера. Ради шума о "перемоге" сегодня Петр Алексеевич готов забыть о собственных достижениях вчерашнего дня. Но у многих хорошая память и разница в уровне и качестве диалога с Вашингтоном очевидна всем, кому не платят на Банковой", – подытожил Волошин.

    Напомним, президент начал свой визит с чествования жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и встречи с украинской общиной.

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