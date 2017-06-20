Во встрече Порошенко и Трампа есть нечто странное - Волошин

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Во время рабочего визита в США президент Петр Порошенко, кроме американского коллеги, проведет встречи с рядом высокопоставленных чиновников.

Украинский гарант конституции подчеркнул важность того, что его встреча с американским лидером произойдет раньше, чем тот встретится с президентом России. Также Порошенко отметил, что, кроме Трампа, во вторник встретится с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, руководством Минобороны США, Министерства торговли и также Минэнергетики.

Пока визит Порошенко в США развивается почти точно по схеме майского визита главы МИД Павла Климкина, сообщил на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

"Встреча с Пенсом в Белом доме, после которой вице-президент возможно заведёт украинского гостя к старшему товарищу в Овальный кабинет. Если это будет так, уверен, Петр Алексеевич сумеет сфотографироваться в более удачной позе, чем Павел Анатольевич. А если серьёзно, то все же нужна полноценная встреча с выходом к СМИ и т.д. И шанс на неё ещё есть, хотя выглядит пока все довольно странно как для президента страны, которая вроде как претендует на формальный статус союзника США вне НАТО", – написал эксперт.

Он также напомнил о происходившем в сентябре 2014 года.

"Выступление под бурные овации на совместном заседании обеих палат Конгресса, полноценные переговоры (а не drop-in) отдельно с президентом США и отдельно с вице-президентом, получение гарантий финансовой помощи… Все это было в сентябре 2014 года.

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"Ніколи не було такого потужного візиту", — сказал Порошенко вчера. Ради шума о "перемоге" сегодня Петр Алексеевич готов забыть о собственных достижениях вчерашнего дня. Но у многих хорошая память и разница в уровне и качестве диалога с Вашингтоном очевидна всем, кому не платят на Банковой", – подытожил Волошин.

Напомним, президент начал свой визит с чествования жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и встречи с украинской общиной.