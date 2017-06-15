Раимов: электронные петиции в Украине стали товаром

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Более 25 тысяч голосов набрала петиция к президенту Украины об отмене блокировки российской соцсети "ВКонтакте". Сейчас петиция находится в статусе "ожидает рассмотрения", хотя до конца сбора подписей осталось еще 63 дня.

Могут ли петиции стать инструментом влияния на власть, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов.

Институт электронных петиций может быть инструментом влияния на власть?

— Собственно, уже и сейчас есть то, что ты можешь оставить петицию на сайте как президента, ты можешь оставить петицию на сайте городской власти в Киеве. Проблема только в том, что всем плевать на эти петиции, то есть это как инструмент сбора мнений, который сейчас находится в продаже на рынке пиара.

Потому что одна из услуг, которую сейчас предлагают блогеры, – это организация петиций на сайте городской власти или президента, и за определенную сумму денег можно собрать туда подписи, что касается президента.

Потому ни президент, ни общественность более-менее уважительно не относится к петициям, это товар фактически, который продают на рынке пиара, и говорить о том, что он может что-то поменять, ничего. Разве что его могут использовать как инициативу снизу, которую необходимо провести для власти, то есть, например, нужно принять непопулярный закон.

Организовывается петиция президенту, чтобы этот закон внесли, закон вносится, а президенту показывается как требования широкой общественности, а не его личная прихоть, но не более того.

То есть политические силы могут воспользоваться петициями?

— Понимаете, в чем история. В том, что сейчас этот инструмент не хочет использовать ни власть для того, чтобы слышать своих граждан, ни оппозиция, которая могла бы, например, давить через эти петиции на общественное мнение.

Есть вопрос законодательный. Он лежит в правовом поле. В чем? О том, что петиция, которая набрала какое-то количество голосов или электронных подписей, она обязательно должна быть исполнена. Это должно быть решение президента либо решение местной исполнительной власти. Они этого не хотят. Но необходимо помнить, что как только мы делаем что-то обязательное, сразу же появляются манипуляции, и то, что этими петициями и набором этих петиций приторговывают сейчас на пиар-рынке.

Как можно определить, что петиция явно заказная?

— Определить, какая из этих петиций является, действительно, мнением общественности или является политической или бизнес-группы, невозможно невооруженным глазом.

Стоимость? Вы не поверите, это буквально небольшие деньги. Для того, чтобы собрать петицию президенту на сайте, необходимо не более, чем несколько тысяч долларов и специалистов. В интернете буквально создают сайты и предлагают эту услугу.

Я не буду говорить о том примере, который вы привели по поводу "Вконтакте", там, действительно, миллионов пользователей, и 25 тысяч человек, которые могли бы отозваться о возврате этой социальной сети, конечно же, могут появиться. Но там безумное множество других инициатив относительно снятия неприкосновенности, проведения каких-то расследований, назначений на должности.

Иск студента Никиты Евстифеева к президенту Петру Порошенко о признании неправомочным указа о запрете российских социальных сетей мог набрать такое огромное количество сторонников?

— То, что сам суд состоялся и, к сожалению, было вынесено такое решение – это вопрос уже правовой ответственности. Этот студент, который подал в суд на президента, считает, что такие решения глобальные должны приниматься на уровне законодательной власти, то есть должен быть закон, а не уровень исполнительной. Потому вопрос намного более глобальный, чем просто сбор подписей.

Вы знаете, я один из тех, кто поставит электронную подпись под тем, чтобы возвращать социальные сети, потому что, например, "Вконтакте" — это одна история, а вот "Одноклассники" — другая. У меня очень много родственников старшего возраста, намного старше меня, они общались со своими сослуживцами, одноклассниками, они были тогда разбросаны по всему СССР, они общались в "Одноклассниках", и сейчас они этой возможности фактически лишены.

Не все знают, как обходить эту блокировку и потому все-таки я также поставил бы подпись за возврат соцсетей и намного больше какой-то профессиональный контроль спецслужб по поводу государственной пропаганды, но возможность общаться среди граждан должна оставаться.

Для власти это может быть способом подмены понятий, отвлечение внимания…

— К сожалению, я еще не увидел ни одного такого примера, о котором говорят мои коллеги, когда власть попыталась бы отвлечь внимание от какого-то большого глобального общественного процесса и переключить внимание на какую-либо петицию.

Наоборот, пытаются через петиции те или иные чиновники, политики, сохранить себя в обойме. То есть идет, например, вопрос отстранения или вопрос о назначении на должность, там проявляются петиции, например, назначить Иванова на должность такую-то и набирается необходимое количество подписей и это показывается президенту со словами: вот, смотрите, его общественность поддерживает. Это тоже манипуляция, в том числе, не только общественностью, но и главой государства и местной властью.

Вы знаете такие случаи?

— Да, есть такое. Этого очень много на местных уровнях, на уровне государства в целом, президента меньше, но там, где работает система электронных петиций, например, в городе Киеве, эта практика достаточно сильно распространена.

Как у наших соседей устроен этот инструмент влияния? В Польше, например?

— Это идеальная история, потому что она связана еще и с законом о местных референдумах. Когда есть электронная подпись, это не просто лайк, как мы привыкли, это вопрос электронной подписи, он тоже есть в Украине, просто не настолько сильно развит, когда граждане собираются с необходимым количеством подписей, местная власть обязана на это реагировать.

Вам не нравится мусорник возле вашего дома, вы собрали электронную петицию, убрали, вам не нравится переименование улицы, вы собрали электронную петицию, остановили этот процесс, идет общественная дискуссия.

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То есть это фактически инструмент прямой демократии, когда сидя дома, не выходя на улицу, не выходя из офиса, вы можете показать власти, что вам нравится, а что вам не нравится. А когда есть закон о местных референдумах, вы можете инициировать через электронную петицию местный референдум, проходя некоторые административные нюансы, признается и принимается то или иное решение.

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