Корнейчук: ближайшее окружение понимает полную неадекватность Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. О решении министра сообщила пресс-служба Мининформполитики.

"31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. У министра был разговор с руководством и членами правительства, которым он сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — сообщил государственный секретарь министерства Артем Биденко.

Отставку министра на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Кум Порошенко Стець подал в отставку с должности главы Мининформполитики. Причина – якобы в состоянии здоровья.

Но я думаю, что дело в другом. Стець не хочет нести ответственность за систему цензуры, которую выстраивает Порошенко. Не хочет, как профильный министр, внедрять цензуру. А потом, при смене власти, получить парочку уголовных дел.

Таким образом, даже ближайшее окружение понимает полную неадекватность Порошенко, у которого "упала планка". И тонуть с Порошенко никто из приближеных не намерен.

С другой стороны, общество должно приготовиться: Порошенко собрался идти на крайние меры, чтобы удержать власть. И сейчас грядет серьезное "закручивание гаек".

Ну, а украинцам решать: станут ли они "крепостными" неадекватного Рошена Первого или дадут таки отпор?

Как сообщается, Юрий Стець находится на больничном. Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

Политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что решение СНБО о наложении санкций на некоторые российские сайты не могло стать ключевым поводом для уходя в отставку министра информполитики.

"Дело в том, что сам Стець в свое время вышел из медиа-бизнеса, то есть из сферы, которая связана с журналистикой, руководил каналом. Поэтому я думаю, как раз-таки он глубоко в душе в первую очередь как профессионал в данной сфере, не разделяет подобные новации, которые по большому счету являются в какой-то степени цензурой и угрозой свободе слова. Поэтому он мог использовать это уже как последний повод, чтобы подать в отставку. Но вряд ли это могло быть ключевым решением, из-за которого люди хлопают дверью", — отметил эксперт.