Юрий Стець. Справка

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Украины Юрий Стець в среду передал заявление об отставке главе Верховной Рады Андрею Парубию, причиной является ухудшения состояния здоровья, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ниже приводится биографическая справка.

Юрий Ярославович Стець родился 29 декабря 1975 года в Чорткиве Тернопольской области.

В 1996 году окончил Черниговское училище искусств (руководитель фольклорного ансамбля, организатор культурно-досуговой деятельности), в 2009 году — Харьковский государственный политехнический университет (менеджер информационных систем). В 2011 году там же получил специальность "менеджер внешнеэкономической деятельности".

В 1990-1991 годах являлся репортером Черновицкой областной государственной телерадиокомпании.

С января по май 1992 года работал редактором представительства телеканала ICTV в Черновцах.

Украинское фото Юрий Стець. Архивное фото

С июля 1992 года по июль 1993 год — редактор, старший редактор телеканала ТВА (Черновцы).

С июля 1993 года по март 1997 года — пиар-менеджер фирмы "Натан".

С марта по август 1997 года — редактор ООО "Нико-PR".

В 1997-2000 годах — редактор музыкальных программ ООО "Телерадиокомпания НБМ".

С 2000 по 2002 год — заместитель директора ООО "Телерадиокомпания НБМ".

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С 2002 года — генеральный продюсер ООО "Телерадиокомпания НБМ" ("Пятый канал").

С 2005 года — генеральный продюсер ООО "Телерадиокомпания Экспресс-Информ" по совместительству.

С 2006 года — почетный глава Международного благотворительного фонда "Моя Украина".

С 2007 года — директор ООО "Телерадиокомпания НБМ-радио" по совместительству. Член наблюдательного совета "Пятого канала".

Политической деятельностью Юрий Стець начал заниматься в 2007 году, приняв участие в парламентской избирательной кампании.

В 2007-2012 годах был избран народным депутатом Украины VI созыва от блока "Наша Украина — Народная самооборона" (№53 в избирательном списке). Занимал должность секретаря комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации. С февраля по декабрь 2012 года был председателем этого комитета.

С декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва от партии "Батькивщина" (№63 в избирательном списке). Был членом комитета по вопросам свободы слова и информации.

По результатам внеочередных выборов в Верховную Раду VII созыва, состоявшихся 26 октября 2014 года, стал народным депутатом от партии "Блок Петра Порошенко" (№13 в списке).

РИА Новости Украина Евгений Котенко Юрий Луценко и Юрий Стець

2 декабря 2014 года Верховная Рада назначила Юрия Стеця главой впервые созданного Министерства информационной политики Украины.

14 апреля 2016 года он был переназначен на эту должность.

Заслуженный журналист Украины (2005).

Юрий Стець женат, у него трое детей.