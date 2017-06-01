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    Безопасность важнее, чем пиар Авакова - Раимов

    (обновлено: )17820
    На днях глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Киевской области уровень преступности упал на 20%, а раскрываемость увеличилась. И, в тот же день, киллер убивает чиновника в Киеве. Безопаснее от слов министра не стало, считают эксперты.
    Арсен Аваков
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Во время открытия нового сервисного центра МВД в Белой Церкви  министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что наблюдается тенденция к увеличению количества раскрываемости преступлений, в том числе тяжких — убийств и ограблений.

    Пик криминала, по словам министра, был зафиксирован в прошлом году, а с октября месяца ситуация постоянно улучшается, намекая на то, что это стало возможным благодаря смене руководства Нацполиции.

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    В то же время, Аваков  отметил, что рост преступлений объясняется плохой экономической ситуацией, а также военных действий, конфликтов. Он подчеркнул, что в Киевской области уровень преступности снизился на 20%. Что  улучшение в борьбе с криминогенной ситуацией объясняется реформой Национальной полиции, и заверил, что 20% — это объективные цифры, а не "подрисованные показатели".

    Но в день, когда министр открывал сервисный центр, в Киеве, недалеко от дома, был хладнокровно застрелен советник директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Киллеров уехавших на автомобиле, не смотря на план "Перехват" задержать так и не удалось.

    "В день, когда при свете дня на людной улице убивают советника главы государственной корпорации, министр МВД открывает сервисный центр, называя это реформой. Пока вы стоите в очереди за правами меньше времени, на улице могут убить человека.  И нет камер для безопасности. В городе под сотню тысяч полицейских, сотрудников национальной гвардии, армии и прокуратуры, но машину с убийцами найти никто не может. Вороненков. Шеремет. Убийство парня на пассажирском сидении BMW. Теперь вот эта ситуация. 90-е года", — отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.

    Украинское фото
    Дмитрий Раимов

    Как подчеркивает эксперт, так невольно понимаешь тех, кто хочет уехать их страны в спокойную Германию, где камера даже из унитаза торчит.

    "И пусть торчит. Безопасность важнее, чем весь этот PR на реформах", — подчеркивает Раимов.

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