Безопасность важнее, чем пиар Авакова - Раимов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Во время открытия нового сервисного центра МВД в Белой Церкви министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что наблюдается тенденция к увеличению количества раскрываемости преступлений, в том числе тяжких — убийств и ограблений.

Пик криминала, по словам министра, был зафиксирован в прошлом году, а с октября месяца ситуация постоянно улучшается, намекая на то, что это стало возможным благодаря смене руководства Нацполиции.

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В то же время, Аваков отметил, что рост преступлений объясняется плохой экономической ситуацией, а также военных действий, конфликтов. Он подчеркнул, что в Киевской области уровень преступности снизился на 20%. Что улучшение в борьбе с криминогенной ситуацией объясняется реформой Национальной полиции, и заверил, что 20% — это объективные цифры, а не "подрисованные показатели".

Но в день, когда министр открывал сервисный центр, в Киеве, недалеко от дома, был хладнокровно застрелен советник директора ГП "Укрспирт" Виктора Панкова. Киллеров уехавших на автомобиле, не смотря на план "Перехват" задержать так и не удалось.

"В день, когда при свете дня на людной улице убивают советника главы государственной корпорации, министр МВД открывает сервисный центр, называя это реформой. Пока вы стоите в очереди за правами меньше времени, на улице могут убить человека. И нет камер для безопасности. В городе под сотню тысяч полицейских, сотрудников национальной гвардии, армии и прокуратуры, но машину с убийцами найти никто не может. Вороненков. Шеремет. Убийство парня на пассажирском сидении BMW. Теперь вот эта ситуация. 90-е года", — отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.

Украинское фото Дмитрий Раимов

Как подчеркивает эксперт, так невольно понимаешь тех, кто хочет уехать их страны в спокойную Германию, где камера даже из унитаза торчит.

"И пусть торчит. Безопасность важнее, чем весь этот PR на реформах", — подчеркивает Раимов.