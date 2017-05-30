Аваков и Луценко работают на политику двойных стандартов - адвокат

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КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия определит, не является давлением на служителей Фемиды резкие высказывания руководителей правоохранительных ведомств. Такое решение накануне принял председательствующий судья по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича Владислав Девятко.

Дать оценку заявлениям генпрокурора Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса, главы МВД Арсена Авакова и его советника Ильи Кивы — призвал адвокат экс-президента.

В качестве примера "давления" защита Виктора Януковича привела недавнее сообщение в Facebook Юрия Луценко. 25 мая, когда Печерский райсуд отпустил под личное обязательство и залог задержанных бывших налоговиков, Луценко написал: "Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске".

Заявления Луценко и Авакова прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Фактически эти заявления являются давлением. И когда это касается непосредственно этих лиц или приближенных к ним лиц они всегда заявляют, что вину лица может установить исключительно приговор суда. То есть здесь непосредственно сами должностные лица, то есть генпрокурор и глава МВД работают на политику двойных стандартов. С одной стороны, когда это касается приближенных к ним лиц, им это выгодно, они помнят, что признать виновным может только суд. В других случаях, когда они хотят добиться определенного общественного мнения, для того, чтобы добиться определенных политических дивидендов, они отмечают, что этот человек уже виновен", — заявил адвокат.