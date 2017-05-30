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    Аваков и Луценко работают на политику двойных стандартов - адвокат

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    Всеукраинская облава на налоговиков (32)

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    Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Аваков и Луценко назначают виновных до приговора в тех случаях, когда для политических дивидендов им нужно определенное общественное мнение.
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    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия определит, не является давлением на служителей Фемиды резкие высказывания руководителей правоохранительных ведомств. Такое решение накануне принял председательствующий судья по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича Владислав Девятко.

    Дать оценку заявлениям генпрокурора Юрия Луценко, его заместителя Анатолия Матиоса, главы МВД Арсена Авакова и его советника Ильи Кивы — призвал адвокат экс-президента.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
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    В качестве примера "давления" защита Виктора Януковича привела недавнее сообщение в Facebook Юрия Луценко. 25 мая, когда Печерский райсуд отпустил под личное обязательство и залог задержанных бывших налоговиков, Луценко написал: "Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске".

    Заявления Луценко и Авакова прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    "Фактически эти заявления являются давлением. И когда это касается непосредственно этих лиц или приближенных к ним лиц они всегда заявляют, что вину лица может установить исключительно приговор суда. То есть здесь непосредственно сами должностные лица, то есть генпрокурор и глава МВД работают на политику двойных стандартов. С одной стороны, когда это касается приближенных к ним лиц, им это выгодно, они помнят, что признать виновным может только суд. В других случаях, когда они хотят добиться определенного общественного мнения, для того, чтобы добиться определенных политических дивидендов, они отмечают, что этот человек уже виновен", — заявил адвокат.

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