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    Погребинский: депутатам "дали команду" отложить "антицерковные" законы

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    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов (23)

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    Когда вы вводите государственный контроль над церковью, то это прямое нарушение Конституции, заявил директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Депутаты Верховной Рады Украины 18 мая не стали рассматривать резонансные законопроекты против Украинской православной церкви Московского патриархата по "команде сверху", так как стало очевидно, что это приведет к религиозной войне, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Зампредседателя крупнейшей парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Алексей Гончаренко ранее заявил, что Рада в четверг не будет рассматривать "религиозные" законопроекты, так как они являются спорными и нет необходимого количества голосов для их принятия. В то же время официально эти документы не были изъяты из повестки дня работы парламента.

    Сергей Тарута. Архивное фото
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    Тарута о "церковных" законах и религиозном лоббизме в Раде

    Однако из-за большой повестки парламентарии так и не успели рассмотреть законопроекты до конца рабочего дня. Согласно регламенту, Рада работает в пленарном режиме до 18:00. О сроках рассмотрения этих законопроектов пока не сообщается.

    "За этим скрывается не тот смысл, что вроде не все пришли, а то, что люди, которые могли проголосовать, получили команду не делать этого. Я предполагаю, что БПП получила команду не голосовать, от чего голосов сразу не хватает", - заявил Погребинский РИА Новости.

    Он назвал законопроекты открытой войной против миллионов людей. К тому же их рассмотрение, как обратил внимание эксперт, проходило на фоне запрета президентом Украины доступа к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам Яндекса и Mail.ru. Об этом решении, по мнению политолога, Порошенко, скорее всего, "уже пожалел".

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    "Уже даже Госдеп ему сказал – мол, ты чего? А если еще добавить, (что) это – очевидное нарушение Конституции. Это небывалое дело, когда вы вводите государственный контроль над церковью, то это прямое нарушение Конституции. Поэтому ему объяснили, что он доиграется с этим делом. Представим, что решение принимается – это будет сигнал для атаки сразу на всю церковь. Тут не хватит (министра внутренних дел Украины) Арсена Авакова, чтобы это все удержать", - отметил эксперт.

    В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов.

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