Корнейчук о пресс-конференции Порошенко: бенефис лжи

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 мая, дал первую в 2017 году пресс-конференцию. Она стала шестой по счету для Порошенко в качестве президента. Темой должно было стать предоставление Украине безвизового режима, но президент ответил и на ряд других интересующих журналистов вопросов.

В основном вопросы журналистов касались урегулирования в Донбассе, а также расследования резонансного убийства журналиста Павла Шеремета. Не обошлось и без личных вопросов.

Во время пресс-конференции президент заявил, что Россия постоянно препятствует согласованию "дорожной карты" выполнения минских соглашений.

"Мы не можем добиться мира только из-за того, что Путин не хочет выполнять Минские соглашения. Они позволяют идти в суд и привлекать преступника в суд", — сказал он.

По мнению Порошенко, ситуация в Украине отличается от ситуации в Сирии, Осетии или Приднестровье тем, что под соглашениями стоит подпись РФ.

Порошенко заявил, что источниками доходов принадлежащего ему инвестиционного банка (МИБ) не является сотрудничество с государственными органами, а самим банком управляет компания по управлению активами.

"Прибыль не связана с сотрудничеством с какими-либо государственными позициями, и банк находится в управлении компании по управлению активами – как того требует закон", – сказал президент.

Украинское фото Пресс-конференция Петра Порошенко

По поводу скандальной футболки RSSIA на сыне Порошенко Михаиле президент сообщил, что провел жесткую беседу с сыном.

"Это не его футболка, и вообще это был Хеллоуин", — пояснил также лидер Украины.

Порошенко положительно оценил идею своей жены Марины вести свою передачу о здоровом образе жизни на телеканале Рината Ахметова "Украина".

"У нас очень демократические отношения в семье. Она ведет активную общественную деятельность и по поводу того, что она собирается снимать цикл передач, не политических, она со мной не советовалась", — сказал он.

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При этом президент уточнил, что ему понравился анонс предстоящей первой передачи Марины Порошенко.

Также президент заявил, что пока рано говорить о том, что он собирается идти на второй президентский срок.

"По конституции любой украинский гражданин, достигший 35-летнего возраста, имеет право баллотироваться. Я уже достиг 35-летнего возраста. Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты. Еще есть два года президентских полномочий. Есть еще много чего, что нужно сделать. В сентябре в своем докладе в Верховной Раде я представлю свое видение развития страны на этот и следующий годы", — отметил Порошенко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук дал свою оценку прозвучавшему из уст президента.

"Что можно сказать о пресс-конференции Порошенко? Одна ложь.

Ложь о том, что он хочет выполнять Минские договоренности, а Москва — нет.

Ложь, что не знает, пойдет ли на второй президентский срок.

Ложь, что Трамп поддерживает Порошенко.

Ложь о том, что не знает, как его бизнес обогащается в нищей стране.

Ложь, что такой свободы слова в стране еще не было.

Даже банальная ложь в том, что жена решила пиариться на канале Ахметова без его ведома, а сын якобы одел футболку с надписью "Россия" на Хэллоуин.

В общем, бенефис лжи", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

По мнению политтехнолога, сама пресс-конференция четко показала, насколько Порошенко не уважает и презирает украинцев.