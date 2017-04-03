Золотарев: раскулачивать Ахметова пока никто не собирается

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Фонд государственного имущества приступил к процедуре принудительного расторжения договора о приватизации "Укртелекома". Также, по сообщениям СМИ, Киеврада уже в апреле 2017 года может принять решение о начале процесса инвентаризации и передачи имущества "Киевэнерго".

Обе структуры — и "Укртелеком", и "Киевэнерго" — находится в орбите влияния олигарха Рината Ахметова, из-за чего появились версии, что Ахметова "раскулачивают".

Происходящее вокруг олигарха и его бизнес-структур на пресс-конференции в РИА Новости Украина прокомментировал политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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Он заверил: сумА Ахметову пока не грозит.

"Происходящее вокруг "Укртелекома" – это такая олигархическая реструктуризация. Очень сложно разобраться в так называемой антиолигархической политике президента Порошенко. Сначала он кошмарит, потом предоставляет профиты (выгоды — Ред.), как с последней акцией с абонентской платой за обслуживание газовых сетей. Кошмарили-кошмарили Фирташа, а тут бац, с барского плеча, подарок на 17 млрд — не будем забывать, кто у нас контролирует газовые сети. Но это такой подарок, которым можно подавиться", — сообщил эксперт.

Что же касается Ахметова, политолог предлагает разобраться, нужен ли олигарху в нынешних условиях "Укртелеком".

"Ведь сервисы связи развиваются очень динамично – люди часто отказываются даже от стационарного телефона. Нужно развивать новые сервисы связи. А "Укртелеком" – это громадное хозяйство, высасывающее кучу денег", — отметил Золотарев, добавив, что эксперты-экономисты должны разобраться, не является ли "Укртелеком" чемоданом без ручки.

В целом, ситуация, которая сложилась сейчас вокруг блокады Донбасса, достаточно болезненна для Ахметова, "но не будем забывать, что он "в схеме", заявил эксперт.

"Что касается Укртелекома, у меня нет ощущения, что тут Рината Леонидовича хотят раздеть и пустить голым-босым по миру. Тут что-то другое. Я рекомендую посмотреть цифры, экономическое положение "Укртелекома". Но то, что раскулачивать Ахметова не собираются — это определенно", — подытожил Золотарев.