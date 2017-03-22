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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях посчитали доходы Ахметова и офигели

    (обновлено: )42
    Благодаря новому рейтингу Forbes украинцы узнали, что состояние Рината Ахметова всего за год увеличилось в два раза. Многих такая новость просто ошарашила, но некоторых подтолкнула к интереснейшему анализу этой ситуации… Что же пишут в сетях?
    Ринат Ахметов
    Alexander KHUDOTEPLY/AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На днях украинцы получили еще один повод гордится своей страной. В рейтинг самых богатых людей мира по версии американского журнала Forbes вошли… шестеро соотечественников! Самым богатым украинцем остается бизнесмен Ринат Ахметов, который поднялся в общем рейтинге с 771 на 359-е место. За прошлый год его состояние выросло в два раза: с $2,3 млрд до $4,6 миллиардов!

    Вторым после Ахметова и 1468-ым в общем рейтинге стал бизнесмен Геннадий Боголюбов с $1,4 млрд. Тройку самых богатых украинцев, по версии Forbes, замкнул Юрий Косюк с состоянием в $1,2 млрд. В 2017 году Косюк занял 1678 место в рейтинге, разделив его с нардепом Константином Жеваго с аналогичными доходами. Пятым богачом Украины стал Игорь Коломойский с $1,1млрд, заняв 1795-ое место в рейтинге. Такое же состояние имеет и Виктор Пинчук.

    В украинском сегменте соцсетей новости о возросшем вдвое богатстве Ахметова вызвали весьма противоречивые чувства и комментарии: "Социальный лифт поднял Рината Ахметова с 771 места в рейтинге Форбс на 359 место. Буквально из нищеты". "Когда твой друг президент, то и война не помеха. Нароттердамил", – пишут украинцы. 

    Однако есть и совсем иные мнения в сетях: "Как я помню, несколько лет назад состояние Ахметова оценивалось в 32 млрд долл!!! И его, как я помню, называли чуть ли не самым богатым человеком Европы (ну Восточной Европы так точно). Так что нынешние цифры о размере его состояния — это уже крутое пике вниз!"

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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