Блинов: в этом году мы будем двигаться к отметке 30 грн за доллар

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Потери от транспортной блокады Донбасса за счет недополучения экспортной выручки и увеличения импорта угля создают определенное давление на обменный курс.

"Вопреки повышению цен на мировых рынках, Украина не получит укрепления курса гривны. Если бы не блокада Донбасса, а полное использование Украиной, ее металлургией, улучшившейся конъюнктуры, которая собственно и привела к росту украинской промышленности Только в январе был более чем 5% рост промпроизводства, то с началом блокады ситуация переменилась на противоположную, то есть из плюс пять превратилась в практически минус пять, и соответственно, та возможность, которая была в связи с ростом цен, могла привести к укреплению гривны до 25-25,5 грн за доллар, также, как это было годом ранее, когда гривна в течение апреля-июня укреплялась", — сказал экономист, руководитель проекта «Путь к успеху" Андрей Блинов в комментарии РИА Новости Украина.

Однако экономист не прогнозирует сильной девальвации гривны, при условии, что не произойдет серьезных изменений во власти, либо в других экономических составляющих.

"Сейчас мы, скорее всего будем испытывать незначительное давление на курс гривны, но если и будет снижение, то оно будет несущественным — пока можно говорить о нескольких десятках копеек. Собственно, периодические попытки к этому есть, но в целом мы видим, что курс пока держится около 27 гривен за доллар", - отметил Блинов.

По его словам, осенью ситуация на валютном рынке будет традиционно обостряться в силу сезонного спроса на валюту.

"В этом году это будет усугублено не только закупками газа, но и очевидно угля, кокса, возможно, каких-то еще горюче-смазочных материалов. В принципе, это происходит всегда, и все последние годы именно осенью курс доллара поднимается. Поэтому в любом случае в этом году подъем осенью будет, и я думаю, что мы будем двигаться к отметке 30 гривен за доллар. Но опять же, до осени еще полгода, и многое может измениться на внешних рынках, да и внутренние возможности могут измениться, поэтому Украина, к сожалению, находится в той ситуации, где прогнозировать даже на квартал тяжеловато, поскольку очень сильно меняются вводные", — пояснил эксперт.

Пока же рост, как отметил экономист, рост цен на нефть и на другое сырье на мировых рынках остановился, и после февраля улучшения конъюнктуры не наблюдается.

"Тем не менее, конъюнктура остается в целом, по сравнению с предыдущими годами, относительно благоприятной. И можно было бы попытаться нынешнюю стабилизацию ситуации на внешних рынках использовать и выжать побольше. Но, к сожалению, столь заметного укрепления, как это могло бы быть без блокады, национальной валюты в ближайшие месяцы я не жду", — заключил Блинов.