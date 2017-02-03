Еще один неутешительный прогноз по гривне

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Государственный долг Украины за год вырос на 8% — до 71 миллиарда долларов. Об этом сообщает Минфин. В ведомстве отмечают, что этот показатель соответствует пределам, установленным в государственном бюджете Украины.

В Минэкономразвития сообщили, что впервые с 2012 года благодаря закреплению макроэкономической стабильности сводный индекс производства продемонстрировал рост и превысил 4%. В целом по результатам 2016 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%.

Какой будет экономика страны образца 2017 года, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зростання економіки на рівні 2%, на думку багатьох експертів, замало, треба не менше 7-9% на рік. Ви згодні з такою думкою?

— Цього дійсно замало, оскільки у нас і криза 2008-2009 років, до початку 2014 року економіка ще не відновилася від попередньої кризи — і почалася нова, протягом якої також падіння ВВП склало двозначні цифри. Тому тут 2% мало для того, щоб вийти на докризовий рівень 2007 року.

Скільки нам потрібно щороку нарощувати, аби досягати певних темпів?

— Я думаю, 6-7% це реальна цифра, тому що це є відновлювальне зростання. Оскільки у нас падіння було на тій матеріально-технічній базі, яка існувала, був досягнутий певний рівень виробництва, який зараз ми можемо відновити ще за рахунок існуючих потужностей. Питання в попиті — зараз внутрішній і зовнішній попит не сприяють цьому, тому тут є певні проблеми.

А зведений індекс виробництва, про який також рапортують в Мінекономрозвитку, що означає?

— Промислове виробництво — це 20% ВВП. Це добре, що 4%, але для того, щоб запустилося, це не можна назвати зростанням, це просто пожвавлення. Зростання це 5-6%.

Коли мова йшла про велику реструктуризацію боргів, вона якось прив'язувалася до зростання нашого ВВП?

— У нас вона пов'язувалася таким чином, що ми будемо з певного року платити не тільки відсотки, а також певну частину від зростання ВВП будемо віддавати кредиторам як винагороду за те, що вони погодилися на реструктуризацію.

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Але це не залежить від того, наскільки у нас ВВП збільшився в конкретному році?

— Ні, ми просто будемо платити більше відсотків, але це не в цьому і не в наступному році. Років через два-три почнеться виплата відсотків по боргам.

НБУ підвищив прогноз щодо інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%. Ця зміна прогнозу чим зумовлена?

— Тим, що є невирішені проблеми у нас у банківській системі, які будуть наростати, тому що в ФГВ потрапляють все нові банки. У нас є проблема з ПриватБанком — побачимо, як буде державний менеджмент цим банком управляти. Тому не виключається, що потрібні будуть ще державні гроші, щоб розраховуватися з вкладниками, а ці гроші нічим не забезпечені, бо як показує практика, це є просто збільшення державного боргу за рахунок торгівлі державними облігаціями.

Який ваш прогноз стосовно курсу гривні на цей рік?

— У мене прогноз завжди фундаментальний. Я думаю, що курс гривні буде, якщо не буде ніяких екстраординарних форсмажорних обставин на фронті, поступово знецінюватися, пропорційно дефіциту поточного рахунку — тому що ми закупляємо більше, ніж експортуємо. От скільки відсотків від ВВП буде займати цей дефіцит поточного рахунку, сім-вісім, настільки буде знижуватися курс гривні. Я думаю, що 10% знецінення на рік — це є реалістична цифра.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" заявил, что банки и крупные корпорации страны в 2017 году ждут дефолты, при этом критическая отметка госдолга страны уже превышена.

А национализацию крупнейшего банка страны, его будущее и процесс очищения всей банковской системы, а также нестабильность курса в эфире радиостанции проанализировал финансовый эксперт Юрий Товстенко.