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08.03.201712:41
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    Курс валют на белом и черном рынках в Украине выравнивается - Крамаренко

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    Главред журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко в эфире ГС отметил, что все больше украинцев совершают валютные операции в обычных обменных пунктах.
    Александр Крамаренко
    redactor.in.ua

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Украинцы в феврале активно продавали валюту. Об этом сообщает Нацбанк. На сайте регулятора появилась информация, что за прошлый месяц население купило у банков валюту около 185 млн долларов в эквиваленте, тогда как продали 270 млн долларов. При этом, по сравнению с январем этого года, объемы покупки валюты выросли почти на 30%, продажи — примерно на 40%. НБУ уточняет, что непосредственно долларов украинцы в минувшем месяце купили 146 млн, а продали — 193 млн долларов.

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    Означает ли больший объем продажи валюты, что люди стали тратить свои сбережения, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал главный редактор журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко.

    "Да, присутствует и тот фактор, о котором вы говорите, но все-таки выравнивается курс между серым-черным рынком и рынком белым, поэтому больше людей просто идет в обычные обменные пункты, где практически такой же курс как на черном рынке", — отметил эксперт.

    По его словам, речь идет именно о том, что таким образом больше операций попадает под официальную статистику.

    Ранее сообщалось, что инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1%, в декабре минувшего года она составляла 0,9%.

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