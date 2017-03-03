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03.03.201708:24
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро - 28,48 грн, доллар - 27,09 грн

    (обновлено: )20
    Согласно данным Нацбанка, курс евро установлен на пятницу на отметке 2848,38 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,638 гривны за 10 рублей, доллара - 2709,13 гривны за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 3 марта, на уровне 2709,13 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2848,38 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,638 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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