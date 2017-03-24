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    Василий Волга: украинцы, наше общество разложилось и смердит

    Тема:

    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков (81)

    (обновлено: )725140
    Только те убийства сегодня привлекают внимание, которые являются убийствами-посланиями. Общество не трогают человеческие трагедии, оно интересуется только теми зверствами, которые могут быть использованы в политических игрищах, отмечает Василий Волга.
    Экс-глава Госфинуслуг Украины Василий Волга
    Сайт партии "Союз левых сил"

    РИА Новости Украина

    В Украине убийства уже давно стали нормой, и только некоторые из них вызывают общественный резонанс, пишет на своей странице в Facebook экс-глава Госфинуслуг и лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга.

    "Уже совершенно никого не трогают сообщения о том, что двадцатисемилетний парень, вернувшись из АТО, зарезал жену, зарезал четырехлетнюю дочь и покончил с собой. Причем дочь он убил, когда та пыталась защитить уже раненную, истекающую кровью мать. Девочка пыталась закрыть свою маму своим тельцем и хватала лезвие ножа своими ручонками. Все ладошки у этой маленькой девочки изрезаны и на одной ручке отсутствуют пальцы.

    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мутный киллер. Соцсети продолжают обсуждать убийство Вороненкова

    Но эту новость даже не удостоили жирного красного шрифта. Её дали беглой тоненькой строчкой, в потоке других новостей. Где-то между футболом и сообщением о том, что из АТО везут еще три трупа.

    Но есть убийства, на которые все СМИ обращают внимание, и на которые общественность набрасывается подобно голодным гиенам. Общественность воет, смакует, ревет и рвет на куски фотографии с места убийства.

    Таким стало убийство экс-депутата Государственной Думы России Вороненкова.

    В самом центре Киева, возле самого дорого отеля, показательно.

    И взвились "патриоты"! Завыли СМИ. Тайно и явно обрадовались ведущие телевизионных ток-шоу: будут смотреть, будет реклама, будет заработок. Давай Вороненков, или кто там тебя убил, давай! Граждане стали опорожняться в фейсбук. День получился насыщенный.

    А что там на самом деле происходит в экономике? А что там с работой судов? А НАК "Нефтегаз"? Да кому это надо! Тут вона! Тут о-го-го!

    Но почему же именно на это убийство общественность обратила большее, гораздо большее внимание, чем на убийство той маленькой девочки, отчаянно защищавшей свою мать? А все дело в криптографии. Все дело в тайнописи.

    Видео момента убийства Вороненкова
    Уанал Валерий Калныш на youtube
    Видео момента убийства Вороненкова (18+)

    Только те убийства сегодня привлекают наше внимание, которые являются убийствами-посланиями. Только вдумайтесь, и попытайтесь меня понять, я говорю о том нашем состоянии, о том состоянии наших душ, о состоянии общества, когда нас интересуют только те трупы, которые могут быть использованы, как зашифрованные послания. Как итальянская мафия в тридцатые годы в Соединенных Штатах использовала дохлую рыбу для посланий определенного рода своим врагам, так и мы интересуемся только теми зверствами, которые могут быть использованы в политических игрищах, могут быть использованы, как послания нашему противнику.

    И не обязательно противник этот — какая-то другая страна. Это может быть и сосед по лестничной клетке. Сосед-"колорад", например, или сосед-"кастрюлеголовый".

    Нас не трогает трагедия убийства, иначе бы девочка, убитая своим отцом, нас интересовала бы куда больше. Нас трагедия не интересует, нам важно что-то доказать друг другу, нам в ток-шоу надо выступить. Аргументы нам нужны, и хорошо, если эти аргументы с кровью.

    Украинцы, похоже, общество наше разложилось и смердит", — констатировал Волга.

    Напомним, в четверг в центре Киева был убит беглый депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, был ранен, но и сам ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.

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