Василий Волга: украинцы, наше общество разложилось и смердит

РИА Новости Украина

В Украине убийства уже давно стали нормой, и только некоторые из них вызывают общественный резонанс, пишет на своей странице в Facebook экс-глава Госфинуслуг и лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга.

"Уже совершенно никого не трогают сообщения о том, что двадцатисемилетний парень, вернувшись из АТО, зарезал жену, зарезал четырехлетнюю дочь и покончил с собой. Причем дочь он убил, когда та пыталась защитить уже раненную, истекающую кровью мать. Девочка пыталась закрыть свою маму своим тельцем и хватала лезвие ножа своими ручонками. Все ладошки у этой маленькой девочки изрезаны и на одной ручке отсутствуют пальцы.

Но эту новость даже не удостоили жирного красного шрифта. Её дали беглой тоненькой строчкой, в потоке других новостей. Где-то между футболом и сообщением о том, что из АТО везут еще три трупа.

Но есть убийства, на которые все СМИ обращают внимание, и на которые общественность набрасывается подобно голодным гиенам. Общественность воет, смакует, ревет и рвет на куски фотографии с места убийства.

Таким стало убийство экс-депутата Государственной Думы России Вороненкова.

В самом центре Киева, возле самого дорого отеля, показательно.

И взвились "патриоты"! Завыли СМИ. Тайно и явно обрадовались ведущие телевизионных ток-шоу: будут смотреть, будет реклама, будет заработок. Давай Вороненков, или кто там тебя убил, давай! Граждане стали опорожняться в фейсбук. День получился насыщенный.

А что там на самом деле происходит в экономике? А что там с работой судов? А НАК "Нефтегаз"? Да кому это надо! Тут вона! Тут о-го-го!

Но почему же именно на это убийство общественность обратила большее, гораздо большее внимание, чем на убийство той маленькой девочки, отчаянно защищавшей свою мать? А все дело в криптографии. Все дело в тайнописи.

Только те убийства сегодня привлекают наше внимание, которые являются убийствами-посланиями. Только вдумайтесь, и попытайтесь меня понять, я говорю о том нашем состоянии, о том состоянии наших душ, о состоянии общества, когда нас интересуют только те трупы, которые могут быть использованы, как зашифрованные послания. Как итальянская мафия в тридцатые годы в Соединенных Штатах использовала дохлую рыбу для посланий определенного рода своим врагам, так и мы интересуемся только теми зверствами, которые могут быть использованы в политических игрищах, могут быть использованы, как послания нашему противнику.

И не обязательно противник этот — какая-то другая страна. Это может быть и сосед по лестничной клетке. Сосед-"колорад", например, или сосед-"кастрюлеголовый".

Нас не трогает трагедия убийства, иначе бы девочка, убитая своим отцом, нас интересовала бы куда больше. Нас трагедия не интересует, нам важно что-то доказать друг другу, нам в ток-шоу надо выступить. Аргументы нам нужны, и хорошо, если эти аргументы с кровью.

Украинцы, похоже, общество наше разложилось и смердит", — констатировал Волга.

Напомним, в четверг в центре Киева был убит беглый депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, был ранен, но и сам ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице.