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    Блинов: Порошенко разразился "странными заявлениями"

    (обновлено: )85580
    Президент Порошенко заявил, что блокадой Донбасса нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии и бюджету, а в целом Украина потеряла последнюю сферу влияния на неподконтрольные территории.
    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Киев потерял последнюю сферу влияния на неподконтрольные территории Донбасса в результате блокады региона, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании совета регионов.

    "В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию", – сказал Порошенко, по словам которого "вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории".

    Президент добавил, что "одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету".

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    Ряд тезисов главы государства на своей странице в Facebook прокомментировал экономический эксперт Андрей Блинов.

    "Третий год относительной стабильности гривни".

    "Чудесное попадание в реанимацию".

    "До сих пор убираем за нынешней широкой оппозицией".

    "Достигнутые результаты еще ни привели к улучшению уровня жизни людей".

    "Рост в экономике, несмотря на обвал в металлургии".

    "Облсоветы раскачивают государственную лодку, выйдя далеко за пределы своей компетенции".

    В общем, блокада – зло, слава блокаде…

    Весна. Равноденствие. Бывает", – написал Блинов.

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