Блинов: Порошенко разразился "странными заявлениями"

РИА Новости Украина

Киев потерял последнюю сферу влияния на неподконтрольные территории Донбасса в результате блокады региона, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко на заседании совета регионов.

"В результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эту территорию", – сказал Порошенко, по словам которого "вследствие блокады Украина потеряла влияние на собственные территории".

Президент добавил, что "одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету".

Ряд тезисов главы государства на своей странице в Facebook прокомментировал экономический эксперт Андрей Блинов.

"Третий год относительной стабильности гривни".

"Чудесное попадание в реанимацию".

"До сих пор убираем за нынешней широкой оппозицией".

"Достигнутые результаты еще ни привели к улучшению уровня жизни людей".

"Рост в экономике, несмотря на обвал в металлургии".

"Облсоветы раскачивают государственную лодку, выйдя далеко за пределы своей компетенции".

В общем, блокада – зло, слава блокаде…

Весна. Равноденствие. Бывает", – написал Блинов.