Металлургия может повторить судьбу машиностроения Украины - Блинов

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на сегодняшний день Украина столкнулась с энергетической и экономической блокадой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Хочу подчеркнуть, что абсолютно мне не понятно, в чьих интересах происходит энергетическая и экономическая блокада Украины. Есть несколько видов этой блокады. Сначала мы получили блокаду украинских товаров, которые перемещались транзитом через РФ в третьи страны. Такой себе запрет и блокада. Сегодня мы имеем блокаду энергетическую, экономическую", – сказал Гройсман.

Говоря о блокаде Донбасса, Гройсман сказал, что боится представить, что украинские политики могут играть ключевую роль в подрыве государственности.

"Я не хочу верить в то, что политики, которые подыгрывают блокаде, делают это совершенно умышленно, становясь актерами других сценариев, которые разработаны за пределами Украины. Хочу верить в то, что это не так. Но даже боюсь себе представить, что некоторые политики, наши, украинские, могут играть в этом абсолютно ключевую роль, подрыве нашей независимости, государственности", — добавил премьер-министр.

Металлургия Украины может оказаться в состоянии рецессии, похожем на кризис в украинском машиностроении в 2014 году, заявил экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов на пресс-конференции на тему: "Транш МВФ в марте… Сбудутся ли надежды Киева?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Металлургия рискует повторить катастрофу, которая случилась с украинским машиностроительным сектором в 2014 году. По итогам того периода в силу разрыва кооперационных связей и в силу физического уничтожения ряда объектов украинское машиностроение потеряло до половины своих производственных объемов. В определенной мере нечто подобное грозит и украинской металлургической промышленности", - заявил Блинов.

"В прошлом году экспорт продукции металлургии из Украины с территории, контролируемой Киевом, составил 8,5 миллиардов долларов… Начиная с ноября — декабря идет достаточно уверенный рост этой отрасли по ценам. Наиболее заметно растет даже не конечная продукция, а коксовый уголь. Например, спотовая цена в Австралии в начале февраля достигала 300 долларов за тонну, в Китае и Индии эта цена достигала 240 — 250 долларов за тонну", — сообщил экономист.

Для украинской металлургии одной из ключевых проблем стала поставка коксующихся углей.

"Уже по итогам февраля месяца металлургическую отрасль может ожидать рецессия, и в целом она достаточно быстро может превратиться в рецессию в украинской промышленности. Да, вопрос, смогут ли компенсировать потерю другие отрасли — строительство, которое отчасти зависит от металлургии, сельское хозяйство и некоторые другие — спад производства. Уже по итогам февраля кумулятивным эффектом будет зафиксирован минус в этой отрасли, хотя в январе был рост, 8,5%", — подчеркнул Блинов.

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"Напомню, что железная дорога, по разным данным, от 40 до 55% зависит от перевозки грузов цепочки уголь — кокс — металл. Думаю, в течение марта "Укрзализныця" ощутит снижение рентабельности своих грузовых перевозок", — добавил экономист.

По его оценке, от сокращения объемов производства может быть недополучено от 1,5 до 4 миллиардов долларов США, что приведет к очередному ослаблению курса гривны.