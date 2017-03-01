Порошенко инициировал блокаду в личных целях - Корнейчук

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Экономическая блокада Донбасса продолжает обрастать неожиданными "плодами", большинство из которых, по мнению отечественных экспертов, будут иметь для Украины весьма плачевные последствия. Блокада может привести к потере 75 тыс. рабочих мест и около 3,5 млрд валютной выручки за год.

Блокада уже стала причиной введения ЧП в энергетике, остановила работу крупнейших предприятий и послужила поводом для ультиматума глав ЛДНР: Киеву с 1 марта не будут поставлять уголь. Кроме того, главы ЛДНР требуют к этому же сроку снять блокаду, в противном случае — грозят "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Речь идет о крупнейших предприятиях Донбасса "Метинвестхолдинга" и корпорации ИСД.

Тем не менее, официальная власть пока не решается на остановку блокады силовым путем. О том, почему руководство государства предпочитает бездействовать в комментарии РИА Новости Украина рассказал политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Очевидно, что вся эта блокада была инициирована самой властью, а добробаты и представители "Самопомощи" выступили в качестве ширмы. Так, что пока на Банковой не будет принято решение прекратить блокаду, она не закончится. В первую очередь, Администрации президента выгодны финансовые проблемы у олигарха Рината Ахметова, как одного из людей, которые теоретически могли бы спонсировать оппозицию. Сейчас проходят переговоры между Петром Порошенко и Ахметовым, в которых президент хочет получить доступ к финансовым потокам бизнесмена. Это могут быть поставки угля, металлургия, экспорт электроэнергии…", — говорит эксперт.

По его мнению, интересуют Порошенко и политические возможности олигарха.

"Кроме того, Порошенко хочет получить от Ахметова гарантии, что тот не будет спонсировать Юлию Тимошенко, которая, по слухам, уже обратилась с такой просьбой. Также активно обсуждается тема финансируемого Ахметовым Олега Ляшко, которого Банковая планирует вывести на второй тур президентских выборов", — говорит эксперт.

Еще одной причиной бездействия власти в вопросе блокады Корнейчук называет желание сорвать Минский процесс.

"Очевидно желание Банковой сорвать Минские договоренности. Мы видели, что Киев два года не выполнял соглашения, претензии Запада стали уже критичными для Порошенко. Поэтому необходимо было продемонстрировать почему именно Киев не выполняет Минск-2. Блокада продолжалась месяц, в итоге РФ сделала первый шаг к легализации ЛНР-ДНР, признав документы непризнанных республик. С другой стороны, сами республики сделали конкретные шаги по национализации украинских предприятий. Теперь Киев может кивать в сторону Кремля и Донбасса, дескать, "посмотрите, они вышли из Минских договоренностей". Это аргументация Банковой к Западу, и мы видим, что уже сейчас в Киев приезжают европейские дипломаты, главы МИД. Все проблемы теперь перекладываются на голову европейцев, мол, "теперь вы предлагайте варианты того, как вернуться в рамки Минского формата", - отмечает Корнейчук.

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По его словам, президентской канцелярии не выгодно возвращение к Минску-2.

"Все технологии направлены на то, чтобы Донбасс по собственной инициативе отошел от Украины. Это снимет множество проблем для Порошенко — Донбасс — это не его электорат, а во-вторых Минские договоренности не будут мешать президенту играть роль ястреба, которая накануне президентских выборов ему очень понравилась", — подыжитожил эксперт.