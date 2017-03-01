Волонтер: политики просто "играют" в блокаду

РИА Новости Украина

Как бы этого кому-то не хотелось, но блокада – это не новый Майдан, и даже кровавый разгон блокадников не приведет к новой революции, уверен волонтер, один из организаторов движения "Армия-SOS" Юрий Касьянов.

"Блокирование торговли с оккупантами – это только очередная Врадиевка Украины, в которой, к сожалению, всё идёт по замкнутому кругу: бесполезная, беспомощная, воровская власть своими тупейшими действиями и ещё более тупым бездействием провоцирует отчаянные протесты, которые подогревают и возглавляют очередные бесполезные и беспомощные вожди, чтобы сменить старых бесполезных, и вместо них делать тупейшие вещи, и набивать мошну.

Сегодня страна балансирует на грани эскалации очередного внутреннего конфликта между сверхбогатой "элитой" и пассионариями, многие из которых прошли войну, и готовы драться за справедливость. Попранная справедливость сегодня выглядит просто – в виде лозунгов прекратить торговлю с оккупантами, и освободить всех пленных. Блокада, как святое дело, безусловно поддерживается бОльшей частью населения, ставящей лайки под постами своих героев. Но это же большинство не выйдет на реальный протест, не поддержит блокаду митингом или демонстрацией, не устроит всеукраинскую стачку, и даже не подметёт в своём подъезде. Революции не будет.

Не будет, потому что нет у протеста идеи, нет плана, нет всенародных лидеров. Кто ответит на вопрос, что делать дальше, если власть вдруг перестанет торговать с оккупантами; и что делать, если разгонит блокадников, и не перестанет?.. Очевидно, что власть не пойдёт на уступки по тысяче причин, среди которых грязные деньги – не самая важная. Пойти на уступки означает открыть ящик Пандоры, и завтра в Украине все кому не лень начнут блокировать всё – от перекрёстков до аэропортов и атомных электростанций…

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Нет, это не начало новой революции. Потому что нет плана как захватить почту, телефон, телеграф; как заручиться поддержкой армии и повернуть на свою сторону другие силовые структуры. Нет плана как достигнуть национального единства, как уничтожить коррупционно-воровскую систему, что делать с олигархами, как строить отношения с мировым сообществом, как закончить войну, и где взять уголь, наконец…

Горлопаны, аферисты и популисты используют блокаду как политическую трибуну, на которой они зарабатывают очки, как социальный лифт, который поднимет их в вожделенное светлое будущее, где простым блокадникам снова не найдётся места. И снова история пойдёт по кругу – через очередную Врадиевку, очередную блокаду, и новый Майдан, который снова не станет Революцией”, – написал Касьянов.