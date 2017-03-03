Итальянский военкор: Европа не собирается "умирать" за Украину

РИА Новости Украина

Несмотря на соглашения о прекращении огня, война на Украине вспыхнула вновь.

Sputnik Italia выслушал мнение о новой эскалации конфликта и об отношении к этому Запада Джана Микалессина, колумниста Giornale, военного корреспондента, который уже много лет ведет репортажи из горячих точек разных стран.

"Я полагаю, что эскалация конфликта в Донбассе происходит именно сейчас, потому что Порошенко окончательно утратил надежду, которую имел предыдущие 4 года, на повышенный интерес Запада к Украине.

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4 года назад США под руководством Обамы боролись за интересы Украины с упорством и энтузиазмом. С уходом администрации Обамы, исчезли и условия для серьезных изменений на Украине. Киев ощущает недовольство собственных граждан, и также понимает, что его время истекает, но пытается вновь завоевать доверие западных спонсоров. Однако у Запада сейчас другие заботы накануне предстоящих в апреле выборов во Франции. Так что в настоящий момент никто на Западе не настроен "умирать" за Украину, и это уже поняли как Порошенко, так и остальные украинцы.

Что касается ситуации в Донбассе и отсутствия реакции на нее от ЕС, на мой взгляд, главная причина этого в том, что Европа не умеет функционировать как целостный организм. ЕС не хватает способности принимать сложные политические решения, которые должна уметь принимать любая "великая держава".

Мы можем видеть это на примере того, как они отреагировали на экономический и миграционный кризисы, которые коснулись их непосредственно.

Предполагаю, что судьба Порошенко зависит от того, какую политику в отношении, во-первых, России Путина, и, во-вторых, Украины и всех происходящих там конфликтов, выберет администрация Трампа. Скорее всего, Порошенко так и суждено зависнуть в неопределенности, не зная, был ли он оставлен без поддержки всех стран, которые изначально ему помогали, или все-таки у него есть надежда снова иметь поддержку Запада.

Однако я считаю маловероятным, что администрация Трампа настроена предоставить ему ту поддержку, которую в свое время ему предоставляла администрация Обамы", – рассказал Микалессина.