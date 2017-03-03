наверх
03.03.201711:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Итальянский военкор: Европа не собирается "умирать" за Украину

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (271)

    (обновлено: )38370
    Эскалация конфликта в Донбассе происходит именно сейчас, потому что Порошенко окончательно утратил надежду, которую имел предыдущие 4 года, на повышенный интерес Запада к Украине, уверен итальянский колумнист Джан Микалессина.
    Установка флага Украины
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина

    Несмотря на соглашения о прекращении огня, война на Украине вспыхнула вновь.

    Sputnik Italia выслушал мнение о новой эскалации конфликта и об отношении к этому Запада Джана Микалессина, колумниста Giornale, военного корреспондента, который уже много лет ведет репортажи из горячих точек разных стран.

    "Я полагаю, что эскалация конфликта в Донбассе происходит именно сейчас, потому что Порошенко окончательно утратил надежду, которую имел предыдущие 4 года, на повышенный интерес Запада к Украине.

    Читайте также: Порошенко даст команду, и Меморандум с МВФ тут же подпишут – эксперт

    4 года назад США под руководством Обамы боролись за интересы Украины с упорством и энтузиазмом. С уходом администрации Обамы, исчезли и условия для серьезных изменений на Украине. Киев ощущает недовольство  собственных граждан, и также понимает, что его время истекает, но пытается вновь завоевать доверие западных спонсоров. Однако у Запада сейчас другие заботы накануне предстоящих в апреле выборов во Франции. Так что в настоящий момент никто на Западе не настроен "умирать" за Украину, и это уже поняли как Порошенко, так и остальные украинцы.

    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Facebook Петра Порошенко
    ЕС будет водить безвизом Украину "за нос" еще несколько лет - эксперт

    Что касается ситуации в Донбассе и отсутствия реакции на нее от ЕС, на мой взгляд, главная причина этого в том, что Европа не умеет функционировать как целостный организм. ЕС не хватает способности принимать сложные политические решения, которые должна уметь принимать любая "великая держава".

    Мы можем видеть это на примере того, как они отреагировали на экономический и миграционный кризисы, которые коснулись их непосредственно.

    Предполагаю, что судьба Порошенко зависит от того, какую политику в отношении, во-первых, России Путина, и, во-вторых, Украины и всех происходящих там конфликтов, выберет администрация Трампа. Скорее всего, Порошенко  так и суждено зависнуть в неопределенности, не зная, был ли он оставлен без поддержки всех стран, которые изначально ему помогали, или все-таки у него есть надежда снова иметь поддержку Запада.

    Однако я считаю  маловероятным, что администрация Трампа настроена предоставить ему ту поддержку, которую в свое время ему предоставляла администрация Обамы", – рассказал Микалессина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Обнародовано видео, как детективы НАБУ вручают подозрение спящему Насирову. Видео
    Обыски в ГФС и задержание Насирова
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Кабинет министров Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа