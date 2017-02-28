Спасем доносами страну!? О борьбе с "несознательным элементом"

Роман Степняк

Меня совершенно не удивило, когда народный депутат и один из лидеров "народного фронта" Виктория Сюмар опубликовала список парламентариев, которые летали в Москву. Таковых бдительная Виктория насчитала аж 59 лиц.

Полеты во сне и в Москву

Депутаты умеют защищаться, и вскоре социальные сети заполнилась гневными возмущениями коллег. Оксана Билозир, к примеру, сразу же опровергла "неправдивую информацию", сообщила, что со времен Революции достоинства Белокаменную не посещала и потребовала опровержения непроверенной информации. Коллеги из Рады назвали публикацию способом манипуляции и тут же привели фамилии других депутатов, которые также побывали в Москве, но в список Сюмар не попали.

Оказалось, что прямых фактов, подтверждающих посещение названными лицами Москвы, у Сюмар не имеется, поскольку выводы она сделала из ответа пограничников о вылете депутатов из Киева в Минск. Подозрительная Виктория дальнейший маршрут народных избранников додумала сама: мол, что им, в столице Белоруссии делать, наверняка следовали дальше. А из Минска, как известно, все пути ведут в Москву.

Скандал, скорее всего, будет иметь продолжение, но это менее интересно. Занимательный сам факт такого доносительства, поразивший даже высший законодательный орган страны. Это становится модным, приравнивается к проявлению патриотических чувств и поощряется в обществе.

Цветочки для волонтеров

Список Сюмар появился на свежем фоне упраздненного праздника 23 февраля. В этот день многим пришлось столкнуться с некоей таинственной настороженностью даже давно знакомых людей. Мужчин поздравляли во многих учреждениях, включая имеющие непосредственное отношение к армейским и силовым структурам.

В социальных сетях пользователи делились впечатлениями. "Сегодня стал свидетелем удивительного события. Девушки-сотрудницы одного из подразделений Генпрокуратуры поздравляли подарками своих коллег-мужчин. Я так и не понял с каким именно праздником. Неужели у них у всех день рождения в один день", — написал в сетях известный адвокат.

Тем не менее смею предположить, что отвлечение отдельных несознательных лиц в массовом количестве от генеральной линии Владимира Вятровича 23 февраля абсолютному большинству сошло с рук. Правда, не всем. Татьяна Баранская, секретарь инициативной группы по выборам Общественного совета при Минобороны и штатная сотрудница ведомства за подобную шалость поплатилась должностью. Стоило Татьяне предположить, что "волонтеры зарабатывают на войне" и поделиться своими подозрениями в социальных сетях, как тут же крамола была обнаружена доброжелателями и соответствующие сигнал отправлен в нужном направлении.

Свое справедливое возмущение выразил волонтер Дмитрий Витов, и оно было услышано, одобрено и приведено в исполнение лицами с крупными генеральскими погонами на плечах.

Переписка со спецслужбами

Система доносительства не столь медленно, сколь уверенно распространяется на все слои общества. Характерный случай произошел в столичной Славянской гимназии. В престижном учебном заведении разразился нешуточный скандал. Несмотря на открытость дискуссии, которая велась и ведется в социальных сетях, из этических соображений не решусь называть реальные фамилии действующих лиц. Суть переписки такова. Руководство гимназии предложило детям принять участие в акции по сбору вещей и лекарств для участников АТО.

Идея понравилась не всем, но большинство родителей промолчали. Дискуссия разгорелась между родителями Татьяной и Светланой в закрытой группе приложения Viber. Пересказывать детали спора не буду, из скринов переписки видно, что в пользу своих аргументов Светлана обнародовала фото аллеи с фамилиями детей, которые погибли за время АТО на Донбассе, а подключившийся к дискуссии ее муж написал, что не нужно заставлять благодарные писать письма "людям в армии". Потому что война – это не тот случай, когда ею нужно восхищаться.

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Дискуссия получилась острой и непримиримой, Татьяна решила осудить соперницу не только в закрытой родительской группе, но и на общедоступной странице в Facebook, а также сообщила "куда следует". После разразившегося конфликта администратор группы удалил обоих женщин из переписки. Оказалось, что из 32 родителей Татьяну поддержали всего двое: "Меня расстроило, что люди с такими взглядами ведут себя вызывающе. То, что меня вместе с теми сепаратистами сравняли фактически, потому что удалили из группы и ее и меня". Также Татьяна написала, что обратилась в СБУ после инцидента и пообщалась с классным руководителем, завучем и директором. Ей пообещали, что на ближайших родительских собраниях не только в их классе, а и во всех остальных состоится серьезный разговор и школа заявит о своей патриотической позиции всем родителям.

Не остались в стороне отечественные средства массовой информации. Телеведущий Виталий Гайдукевич ситуацию в школе назвал полным провалом работы Министерства образования и Службы безопасности Украины. Потому что мы все оказались в болоте бытового сепаратизма и надо бить в колокола и противостоять "совку у нас под боком" путем выявления подобных рецидивов.

Можно предположить, что история с престижной гимназией будет иметь продолжение…

Примерное воспитание

Откровенно говоря, мне все равно, чем озабочены народные депутаты, обвиняющие друг друга в поездках в Москву. Не особо заботят и проблемы внутренних передряг в силовых ведомствах. Не думаю, что есть смысл становиться на какую-либо сторону в споре ангажированных родителей столичной гимназии. Хотя бы потому, что речь о взрослых и сформировавшихся людях, которых вряд ли можно в чем-то переубедить. Во всяком случае до тех пор, пока принцип идеологического единомыслия не овладел обществом окончательно.

Герои этих эпизодов – взрослые люди, и сами вправе решать, на какой стороне добра и зла им быть, кого называть сепаратистами, а кого патриотами. Они могут предавать и быть предателями, следить друг за другом и уличать в смертных грехах, жаловаться друг на друга в СБУ и прокуратуру, требовать неотвратимого наказания. Все это вопрос их восприятия нравственности.

Но скорбно, что в эту неправильную суету взрослые вовлекают детей. Делят их на киевских и донецких, на тех, кому ходить в престижные школы и тех, кому уроки заменяют часы, проведенные в подвалах под обстрелами "Градов" и "Ураганов". А ведь киевские и донецкие дети – это ведь будущий украинский народ, которому придется поднимать разрушенную нами страну… Или все совсем не так?