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    Заседание СНБО по Донбассу. Подробности держат в секрете - политолог

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (454)

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    По словам политического эксперта Алексея Якубина, на уровне публичной риторики власть пытается снизить градус агрессии из-за обострения ситуации на юго-востоке.
    Алексей Якубин
    Facebook Алексея Якубина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник провел экстренное совещание с силовиками касательно ситуации в Авдеевке, где уже несколько дней продолжаются обстрелы. На нем присутствовали секретарь СНБО Турчинов и глава МВД Аваков. 

    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP
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    Глава государства заявил, что украинские военные "блестяще защищают позиции" в Авдеевке. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские военные надежно держат свои позиции в районе авдеевской промзоны, а также им даже удавалось "удачно контратаковать врага". 

    По словам политолога Алексея Якубина, в нынешней ситуации Киев будет делать громких заявлений. 

    "Экспертным сообществом и частью граждан ожидалось, что Петр Порошенко сделает ряд жестких заявлений, но их в итоге не было. Их отсутствие в какой-то степени связано с тем, что часть политического класса хорошо понимает — ситуация на Донбассе сейчас бьет и по политическому Киеву. Поэтому агрессивные заявления милитаристского толка сейчас не будут восприняты ни международными организациями, ни западными партнерами. Не будем забывать и о том, что по оценкам ОБСЕ, вина лежит на двух сторонах", — говорит политолог.

    По его мнению, власти понимают, что сейчас военная риторика будет выглядеть нелогично.

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    УНИАН
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    "Думаю, что отдельные решения, которые были приняты на СНБО, скорее всего, будут держаться в секрете. Но на уровне публичной риторики есть попытка немного снизить градус агрессии. Хотя бы из-за того, что сегодня проходит заседание Минской контактной группы. В  контексте мирных переговоров военная риторика власти выглядела бы, как минимум, странно", — считает Якубин.

    Эксперт убежден, что единственной возможностью избежать постоянной эскалации конфликта на Донбассе остается реализация Минских соглашений.

    "Многое будет зависеть о того, что дальше будет с Минским и Нормандским форматами. Вообще вся ситуация с Авдеевкой стала возможной только благодаря затягиванию реализации соглашений. К сожалению, сейчас не наблюдается политической воли что-то дальше делать с Минском-2. Очень многое будет зависеть от международных партнеров. В первую очередь, Вашингтона и Берлина, которые сейчас могут стать рычагами влияния на Киев. Если власть будет и дальше игнорировать договоренности, ситуации подобные Авдеевке будут повторятся постоянно", — резюмировал политолог.

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