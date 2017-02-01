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    Кризис на Донбассе нужен, чтобы отвлекать внимание общества — Бортник

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (450)

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    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, в ближайшее время политики намерено будут акцентировать свое внимание на теме эскалации конфликта на юго-востоке.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко во вторник провел экстренное совещание с силовиками касательно ситуации в Авдеевке, где уже несколько дней продолжаются обстрелы. На нем присутствовали секретарь СНБО Турчинов и глава МВД Аваков. 

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Глава государства заявил, что украинские военные "блестяще защищают позиции" в Авдеевке. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские военные надежно держат свои позиции в районе авдеевской промзоны, а также им даже удавалось "удачно контратаковать врага". 

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента украинской политики Руслана Бортника, власти пытаются сбалансировать информационную волну, которая началась в связи с началом боевых действий на юго-востоке. 

    "Это была попытка показать обществу, что государство все контролирует, "мы сильны как никогда", нет поводов для паники. Кроме того, это, в какой-то мере, было заигрыванием с патриотическим электоратом. Заседание президента и силовиков было созвано, скорее, в информационных целях. Не удивили и громкие высказывания первых лиц о силе украинской армии — даже понимая все масштабы проблем, политики не могли говорить иначе. В похожем духе высказался и Александр Турчинов, который как представитель "партии ястребов" и дальше будет использовать близкую ему милитаристскую риторику", — говорит эксперт.

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    По его словам, в качестве дальнейшей стратегии власть, вероятно, использует тактику озвучивания громких заявлений.

    "Пока что власть сосредоточится на информационных заявлениях, будет использовать эту ситуацию для того, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся в Украине кризису, боевым действиям, будет пытаться дискредитировать РФ и непризнанные республики. Эта ситуация будет использоваться в политических и геополитических целях", — отметил он.

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    УНИАН
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    Бортник не исключил, что политики снова могут заговорить о введении военного положения и новой волне мобилизации.

    "Это возможно, но только в случае резкой эскалации боевых действий. Хотя, эти разговоры могут стать инструментом отвлечения внимания от внутриполитической ситуации — тарифов, оффшоров, коррупции, пленок Онищенко. В наиболее критический социальный период пытаются хоть как-то отвлечь внимание общества от насущных проблем", — убежден эксперт.

    Политолог считает, что каких-то прорывов от сегодняшнего заседания контактной группы в Минске ждать не стоит. 

    "Я уверен, что будет обсуждаться и нынешняя проблема, и Авдеевка, но какого-то прогресса, наверное, не стоит рассчитывать. Сегодня весь фокус переговоров по Украине смещен на двусторонний формат «Россия-США». Очевидно, что Нормандский формат себя не оправдал,  под давлением выборов в Германии и Франции он продолжает деградировать. Что до Минского процесса, то даже если он умрет, его не будут хоронить. Он все равно является концепцией сдерживания сторон", — подытожил Бортник. 

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