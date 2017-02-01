Кризис на Донбассе нужен, чтобы отвлекать внимание общества — Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко во вторник провел экстренное совещание с силовиками касательно ситуации в Авдеевке, где уже несколько дней продолжаются обстрелы. На нем присутствовали секретарь СНБО Турчинов и глава МВД Аваков.

Глава государства заявил, что украинские военные "блестяще защищают позиции" в Авдеевке.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские военные надежно держат свои позиции в районе авдеевской промзоны, а также им даже удавалось "удачно контратаковать врага".

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента украинской политики Руслана Бортника, власти пытаются сбалансировать информационную волну, которая началась в связи с началом боевых действий на юго-востоке.

"Это была попытка показать обществу, что государство все контролирует, "мы сильны как никогда", нет поводов для паники. Кроме того, это, в какой-то мере, было заигрыванием с патриотическим электоратом. Заседание президента и силовиков было созвано, скорее, в информационных целях. Не удивили и громкие высказывания первых лиц о силе украинской армии — даже понимая все масштабы проблем, политики не могли говорить иначе. В похожем духе высказался и Александр Турчинов, который как представитель "партии ястребов" и дальше будет использовать близкую ему милитаристскую риторику", — говорит эксперт.

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По его словам, в качестве дальнейшей стратегии власть, вероятно, использует тактику озвучивания громких заявлений.

"Пока что власть сосредоточится на информационных заявлениях, будет использовать эту ситуацию для того, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся в Украине кризису, боевым действиям, будет пытаться дискредитировать РФ и непризнанные республики. Эта ситуация будет использоваться в политических и геополитических целях", — отметил он.

Бортник не исключил, что политики снова могут заговорить о введении военного положения и новой волне мобилизации.

"Это возможно, но только в случае резкой эскалации боевых действий. Хотя, эти разговоры могут стать инструментом отвлечения внимания от внутриполитической ситуации — тарифов, оффшоров, коррупции, пленок Онищенко. В наиболее критический социальный период пытаются хоть как-то отвлечь внимание общества от насущных проблем", — убежден эксперт.

Политолог считает, что каких-то прорывов от сегодняшнего заседания контактной группы в Минске ждать не стоит.

"Я уверен, что будет обсуждаться и нынешняя проблема, и Авдеевка, но какого-то прогресса, наверное, не стоит рассчитывать. Сегодня весь фокус переговоров по Украине смещен на двусторонний формат «Россия-США». Очевидно, что Нормандский формат себя не оправдал, под давлением выборов в Германии и Франции он продолжает деградировать. Что до Минского процесса, то даже если он умрет, его не будут хоронить. Он все равно является концепцией сдерживания сторон", — подытожил Бортник.