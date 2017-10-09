Сценарии продления президентства Порошенко

РИА Новости Украина

Сегодня в Украине активно начали обсуждать тему возможного переноса президентских выборов в стране с 2019 на 2020 год. Проводятся экспертные дискуссии, называются потенциальные юридические механизмы переноса. Но в целом здесь все лежит на поверхности, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Мог бы стать президентом, которым бы гордились. Соцсети поздравили Порошенко — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Поэтому, учитывая, что Петр Порошенко приступил в выполнению обязанностей Президента Украины 7 июня 2014 года, в последнее воскресенье марта 2019 года исполнится 4 года и 10 месяцев президентства Порошенко, подчеркивает Бортник.

"Даже с учетом процедур вступления в должность пятилетний срок не будет выдержан. Конфликт этих двух норм (который прослеживается и в законодательстве о выборах) может решить только Конституционный Суд Украины, о независимости которого говорить не приходится, к сожалению….", — добавил политолог.

Впрочем, указывает он, "это лишь один из возможных вариантов".