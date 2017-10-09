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    Сценарии продления президентства Порошенко

    (обновлено: )1170013
    Выборы главы государства в 2014 году были досрочными, из-за чего возникла неоднозначная юридическая ситуация, которой может воспользоваться президент, отмечает политолог Руслан Бортник.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Сегодня в Украине активно начали обсуждать тему возможного переноса президентских выборов в стране с 2019 на 2020 год. Проводятся экспертные дискуссии, называются потенциальные юридические механизмы переноса. Но в целом здесь все лежит на поверхности, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    РИА Новости Украина
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    "Проблема в том, что выборы Президента Украины в 2014 году были досрочными, что привело к возникновению в Конституции Украины конфликта менее 2-х прямых норм. Например, в ст. 103 КУ указано, что срок полномочий Президента — 5 лет, НО "очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента Украины", — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

    Поэтому, учитывая, что Петр Порошенко приступил в выполнению обязанностей Президента Украины 7 июня 2014 года, в последнее воскресенье марта 2019 года исполнится 4 года и 10 месяцев президентства Порошенко, подчеркивает Бортник.

    "Даже с учетом процедур вступления в должность пятилетний срок не будет выдержан. Конфликт этих двух норм (который прослеживается и в законодательстве о выборах) может решить только Конституционный Суд Украины, о независимости которого говорить не приходится, к сожалению….", — добавил политолог.

    Впрочем, указывает он, "это лишь один из возможных вариантов".

    Скриншот с сайта Facebook
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