Виктор Приходько: у киностудии имени Довженко уже нет будущего

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) внесло Национальную киностудию им. Александра Довженко в список объектов, подлежащих приватизации в 2017-2020 годы. В него также вошли Национальный цирк Украины (Киев), а также ряд украинских государственных цирков и киностудий в Харькове, Днепре, Одессе, Кривом Роге и Львове. В списке также числятся Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов и т.д.

По данным "Зеркала недели", приватизация этих учреждений является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в силу договоренностей с МВФ. Однако, продажа объектов имеющих национальный статус является юридически и политически сложным процессом.

"Все государственные киностудии давно надо продать за ненадобностью, поскольку они не работают, и уже не смогут работать, даже если в них "влить деньги. Они давно умерли, но не из-за того, что в них давно не делали ремонт, а из-за собственной ненужности и бессмысленности. Даже если построить самую лучшую в мире типографию — писатели из-за этого не начнут писать хорошие книги. Для съемок кино киностудии вообще давно не нужны! Это советский атавизм, когда государство занималось и контролировало все. На производство они сейчас совершенно не влияют", — заявил РИА Новости Украина украинский режиссер, экс-директор Киевской киностудии имени Довженко Виктор Приходько.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Продюсер Виктор Приходько

По его словам, против приватизации будут выступать "все "советские кинематографисты" во главе с Союзом Неснимающих Кинематографистов". Он также напомнил, что в Голливуде нет государственных киностудий.

"Как у киностудии — у "Довженко" нет будущего однозначно. Может, кто-то из телеканалов купит под шоу и сериалы. Но построить новую будет для них намного дешевле! Я бы построил культурный центр — проводить премьеры, фестивали (ту же "Молодость") концерты… Если повезет — "Евровидение". Сюда можно свезти часть музеев, кинофакультет…", — отметил режиссер.

Читайте также: Загородний: сейчас говорить о приватизации в Украине — это бред

Приходько считает, что архивный фонд в случае приватизации не пострадает.

"Нет никакой архивной базы. Врут. Есть куча ржавых коробок, в которых рассыпавшаяся пленка. Что-то осталось в Довженковском Центре, который тоже никому не нужен. За небольшие деньги можно оцифровать все, что у них есть. Пленкам уже давно пришел конец", - считает режиссер.

По его словам, покупатель вряд ли заинтересован использовать "Довженко" в качестве киностудии.

"Как киностудию ее вряд ли кто-то купит — за ненадобностью. Она вся в аварийном состоянии. Ее строили зеки и крестьяне 100 лет назад. Под зданиями даже нет фундаментов. Нет отопления. Даже туалетов нет! Единственно ценное на к\ст Довженко — территория и месторасположение рядом с метро. Остальное вряд ли кто-то заберет даже бесплатно", - считает экс-директор киностудии.