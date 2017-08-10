Голубовская: в Украине ежедневно умирают от предотвращаемых болезней

DOMINIQUE FAGET / AFP

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Известного музыканта, солиста группы "Друга ріка" Валерия Харчишина на улице укусила собака. Опасаясь, что животное может быть заражено бешенством, певец обратился в травмпункт киевской больницы № 4 (Соломенский район), чтобы сделать прививку от бешенства. Однако там вакцины не оказалось.

"Так вот, диагноз неутешительный, если ты живешь в Украине и тебя укусил пес. Причины две. Вакцины нет не то что по месту регистрации, а вообще в целом по Украине, и это уже абсолютно серьезно. Ибо если пес бешеный, то вам следует подыскивать ближайшее бюро ритуальных услуг, чтобы заказать себе хорошее сосновое пальто. Лекарства от бешенства не существует", — написал Харчишин на своей странице в Facebook.

В травмапункте певцу предложили сделать прививку от столбняка "на всякий случай". Вот только АДС певцу пришлось покупать за собственные деньги в аптеке и везти ее в в травмапункт врачам в холодильнике.

У солиста есть медицинская страховка, которая позволяет ему лечиться в любой частной клинике.

"С вечера и до утра следующего дня, моя страховая компания обзвонила все частные и государственные клиники города Киева. Вакцину не нашли. Сегодня вечером я нашел ее сам и сделаю это на 10-й день наблюдения за собакой", — написал Харчишин, добавив что с вероятностью в 100% эта вакцина контрабандная.

Стоит отметить, что антирабическая вакцина зарегистрирована в Украине, и даже не одна. Вакцина, в зависимости от производителя, - это курс на 5-6 уколов, строго по схеме, которую распишет врач. Но, вместе с вакциной (с первым уколом) в случае, если животное найти невозможно или оно вот явно бешеное, колют дополнительно антирабический иммуноглобулин, он же сыворотка, который начинает «работать» с первого дня. Таким образом, если в вас попал вирус бешенства, то первые 10-14 дней с вирусом борется иммуноглобулин, а в последующие дни начинает работать вакцина. Иммуноглобулин колют, как правило, один раз (одну дозу), по ситуации еще могут им обколоть саму рану.

Вот только и антирабического иммуноглобулина не оказалось в аптеках Киева.

Как свидетельствуют самые свежие данные Минздрава, по состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 33 239 доз Рабипур, которую используют для прививки против бешенства, стоимостью 8 миллионов 639 тысяч 547 гривен. Эти вакцины были закуплены за бюджетные средства в 2015—2016 годах. В Киеве, по данным Минздрава, оставалось в запасе 211 доз вакцины, а в области — 2404.

Ситуация с бешенством в Украине очень напряженная

Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская в силу своей професси сталкивается с подобными проблемами практически ежедневно.

Facebook Ольги Голубовской Врач-инфекционист Ольга Голубовская

"Я честно вам хочу сказать, что мне уже надоело куда-то звонить, доставать, искать и т.д. Люди, которые с этим не сталкиваются, понять этого не могут. Только когда человека коснется лично, вот тогда он проникается всем тем ужасом, который его охватывает, когда жизненно необходимый препарат совершенно невозможно достать, даже за деньги. Вот это действительно страшно. От бешенства — 100% смертность, и, конечно, вакцину надо вводить как можно быстрее", — сказала Ольга Голубовская в комментарии РИА Новости Украина.

Она затруднилась объяснить, почему в Киеве не оказалось вакцины от бешенства.

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"У нас по бумагам все везде есть, а на самом деле – нигде ничего нет. Как так получается и почему, я не имею никакого понятия. В конце 2015 года у нас действительно были перебои с вакциной против бешенства — ситуация была вообще катастрофическая. Затем вакцина появилась. А иммуноглобулина у нас так и нет. Есть 3 категории укусов, согласно классификации ВОЗ, и третья категория, как самая опасная, требует введения иммуноглобулина. Конечно же, нужна и вакцинация. К сожалению, за первые пять месяцев этого года в стране зафиксировано 5 или 6 случаев смерти от бешенства. Это очень много. Мы же все-таки в центре Европы находимся. Вообще каждая смерть от бешенства должна быть расследована, каждый случай, чтобы выяснить, почему это случилось — или люди не обращались за медицинской помощью, или же, действительно, не смогли найти вакцину. Я помню в позапрошлом году, когда от бешенства умирала женщина, ей просто отказали в вакцинации. Сказали, что делать ничего не нужно, хотя к ней в дом заскочила с улицы кошка и ее покусала. И я так понимаю, наверное, хотели сэкономить дозы", — рассказала врач-инфекционист.

По ее словам, в Украине сейчас очень напряженная ситуация с бешенством.

"Каждый год ситуация с бешенством в Украине все напряженнее. Сначала кусали только дикие животные, бездомные собаки, коты. Потом участились случаи среди домашних животных. Далеко не во всех регионах вакцинируют диких животных. И если не будет локализации эпизоотии (широкое распространение инфекционной болезни среди одного или многих видов животных — Ред.), то бешенство будет распространяться на домашних животных, а люди даже не будут об этом знать. Кроме того следует вакцинировать домашних животных. У нас в прошлом году от бешенства умерла женщина, которую покусала домашняя собака, сидевшая на привязи в частном доме. И, естественно, женщина не обратила на укусы внимания", — пояснила Голубовская.

По словам врача-инфекциониста, в Украине в погоне за сверхглобальными идеями, на внедрение которых требуется немало времени, не обращают внимание на проблемы, которые из-за своей опасности представляют огромную важность, и их можно и нужно решать незамедлительно.

"Каждый день умирают люди от предотвращаемых заболеваний. Недавно опять умер больной с малярией, 30 лет. Ну что это такое? Ну у меня уже нет сил об этом говорить, честно", — заключила Голубовская.