Как решить проблему дефицита лекарств в стране. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Украине — дефицит определенных медикаментов, и украинцам приходится завозить нужные лекарства из-за границы любыми путями.

Одной из основных проблем здравоохранения медицинские эксперты называют именно отсутствие в наших аптеках и больницах нужных лекарств, которыми лечатся пациенты за рубежом. Последствия — плачевны.

Например, из-за того что в медицинских учреждениях не было необходимого количества сыворотки, с начала 2017 года от такой смертельно опасной болезни, как ботулизм, умерло почти 10 человек.

По данным игроков фармацевтического рынка, в Украину контрабандные лекарства попадают, в основном, из трех регионов: из Европы, в том числе, из Турции, из России и Индии, реже приходят медпрепараты из Израиля и Египта.

Почему это происходит, какие меры предпринимает власть, чтобы этого избежать, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель организации "Медконтроль" Игорь Щедрин.

Почему Украина не обеспечена в нужном объеме всеми нужными сыворотками, лекарствами? В чем здесь камень преткновения?

— Главные причины, как всегда, экономические.

У проблем, которые вы называли, отсутствие высокотехнологичных, например, лекарств, инновационных препаратов и отсутствие простых препаратов, таких, как сыворотка, одна общая черта. В Украину, как и в любую другую страну, за редким исключением, нельзя ввезти препараты, которые в ней не зарегистрированы, потому что препараты – это не совсем обычные продукты. Их употребление жестко регламентировано, и они обязательно должны быть снабжены инструкцией, в Украине, например, она должна быть написана на украинском языке. Это не пустая блажь.

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Это нужно для того, чтобы правильно применяли лекарство, чтобы его правильно принимали пациенты, правильно им пользовались врачи. И это только один нюанс, который обеспечивает введение препарата.

В Украине есть орган, в котором собираются регистрационные досье всех препаратов. Это государственный орган. Это Державний експертний центр при МОЗ України — единый знаменатель всех проблем, когда нет лекарств, это значит, что оно в Украине, как правило, не зарегистрировано.

А вот теперь — почему оно не зарегистрировано? Просто потому, что его производителю или главному дистрибьютору невыгодно в Украине его продавать.

Почему?

— По некоторым препаратам инновационным, например, потому что у нас маленький рынок.

Чуть-чуть улучшали ситуацию госзакупки, когда закупали у украинских дистрибьюторов, несмотря на то, что могла иметь место коррупция и имела место в ряде случаев, тем не менее, это придавало материальный стимул для дистрибьюторов регистрировать в Украине.

Это стоит денег, это не бесплатно держать эту регистрацию, потому что ты должен переводить инструкцию, фармнадзор обеспечить, много еще чего другого. Это можно делать, только если ты уверен, что ты продашь эти препараты хоть кому бы то ни было – или государству, или пациенту, или в аптечную сеть, или в больницу напрямую, это не так уже принципиально для дистрибьютора.

Но в последнее время, когда закупки стали осуществляться через международные специализированныеобщественные организации, стало еще чуть-чуть меньше инновационныхпрепаратов, потому что перестали закупать у украинских дистрибьюторов для борьбы с коррупцией, и украинские дистрибьюторы перестали перерегистрировать препараты, то есть проблема чуть-чуть усугубилась.

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Вы видите сдвиг в сторону позитива, или ситуация ухудшается?

— Вы знаете, я вижу, что ситуацию пытаются решать, но неправильно. Неправильно в каком смысле? Ее пытаются решать не рыночными методами.

Вместо того, чтобы подумать, как создать стимул для производителя, чтобы регистрировать этот препарат в Украине, например, гарантировать ему закупки или еще каким-то образом, у нас пытаются создать своего рода ручные регулируемые руками министерства ворота, чтобы препараты без должных мер безопасности попадали на украинский рынок.

Но есть проблема. Серьезные производители, которые делают крутые препараты, не будут все равно их завозить. Этой лазейкой воспользуются, прежде всего, международные мошенники-аферисты, которые будут пытаться завозить мел под предлогом, что якобы он тоже зарегистрирован в ЕС, и теперь он в Украине будет применяться от всех болезней.

Вот эту опасность создают попытки нерыночными регулятивными методами создавать лазейки.

Может быть выходом из ситуации налаживание выпуска, например, сыворотки от ботулизма в Украине? У наших компаний такие возможности есть?

— Есть. Только, к сожалению, стоит наладить специально в Украине выпуск каких-то препаратов за государственный, естественно, счет, то тут же возникнут вопросы, что почему-то в других странах мира эти препараты стоят вчетверо или вдесятеро дешевле, чем у нас.

Это не просто так они вчетверо, вдесятеро дешевле. В Индии живет больше миллиарда людей и там, когда делают вакцину или сыворотку, там очень мало денег тратят на одну дозу, потому что там выращивают колоссальными цистернами.

В Украине придется делать эти вакцины микродозами. Будет страшно дорого и, естественно, украинское сообщество сразу подымет разговор о коррупции и что это невыгодно.

И вот в этом замкнутом круге — то у нас лекарства дорогие, но есть, то дешевые, но их нет, — и существует Украина до сих пор, пока министерство не научится пользоваться рыночными европейскими или американскими методами, или до тех пор, пока Украина не станет, действительно, богатым рынком.

Мы можем решить проблему, если будет другой подход?

— Да, конечно. Нет ситуации, которую нельзя было бы решить. Просто те методы, которые, как правило, обсуждаются в Минздраве, метод упрощенной регистрации, например, препаратов и т.д., они или имеют критические дефекты, опасности или они просто не помогут.

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Потому что для решения этих проблем, в основном, привлекают пациентов, а есть при этом мнение и в Минздаве, и у пациентских организаций, что фармпроизводители – это барыги, которые на них наживаются. Я бы сказал, что фармпроизводители, как и все бизнесмены, конечно же, барыги, они, конечно, наживаются, но только без них будет еще хуже, и поэтому для реального рыночного механизма выхода из положения, конечно, надо привлекать к разговору реальных фармпроизводителей, а не общаться в своем тесном мирке пациентских организаций, грантовых организаций, контрольных организаций и прочих общественников, которые к бизнесу никакого отношения не имеют.

Я и сам из них, но, конечно, надо привлекать бизнес. Без него ничего не решишь.

Если сыворотку от ботулизма не хотят регистрировать зарубежные компании, почему не сделать госзаказ большим фармацевтическим предприятиям и не производить ее здесь, дома?

— Вы понимаете, это разовая акция. Договорится можно один раз. Но кто потом пять лет после того, как вакцина будет в спешном порядке зарегистрирована, будет нести на себе расходы?

Вообще, конечно, Минздрав мог быть решить эту проблему, если бы навел на нее резкость. Но проблем подобного рода с нехваткой лекарств у Минздрава очень много, и они постоянно всплывают каждую неделю, потому что вместо работающей системы регулирования создана плотина, в которой нужно пальцами затыкать дырки, извините за метафору, то есть у Минздрава проблем с нехваткой вакцины — это уже пятая за месяц.

Напомним, инфекционист Евгения Менжулина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что сыворотку от ботулизма, которая придет как гуманитарная помощь, врачи будут вводить больным только по приказу руководства.