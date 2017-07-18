Систему контроля качества лекарств опустили ниже плинтуса — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В Украине еще один человек умер от ботулизма — в городе Новоукраинка Кировоградской области. В большинстве смертельных случаев в стране заболевшим не удалось вовремя ввести специальную сыворотку, которой у нас просто нети которую приходится искать за рубежом.

Однако, кроме дефицитной сыворотки от ботулизма, украинцам не хватает и целого ряда других препаратов, которые приходится завозить нелегально.

Что делать, чтобы решить эту проблему, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил доктор фармацевтических наук, президент общественного союза "Украинское агентство по оценке технологий здравоохранения" Константин Косяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Сироватку від ботулізму ще три роки тому перестали завозити в Україну, бо вона російського виробництва. Чому МОЗ досі не налагодило завезення в Україну цієї сироватки? Що заважає?

— Я вважаю, що об’єктивних причин не існує. Просто не існує системної роботи в цьому напрямку. І все.

Тому що насправді, якщо людині потрібні лікарські засоби, навіть в нормальному стані, коли більшість є, задоволені, але якогось рідкісного немає, з-за кордону можна привезти, і існує процедура, як це зробити.

А от коли немає тих, що необхідні кожен день, то обов’язково знайдуться не тільки ті люди, які будуть шукати для себе, а й ті, хто зроблять пропозицію, будуть возити в торбах через кордон і будуть продавати. Це ми все проходили на початку 90-х років.

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А в чому ця системна робота повинна полягати? Які покроково дії потрібно робити?

— Це потрібно планування, потрібно знати, скільки захворювань взагалі буває в рік, в яких регіонах бувають спалахи. Потрібно запланувати на рік, на два, на три наперед, скільки потрібно вакцин чи тих, чи інших лікарських засобів, зібрати потребу, якщо це централізована закупівля. А якщо це закупівля нецентралізована, то дати право в областях це робити, щоб вони хоча б мали право це придбати.

А то зараз навіть переліки, які існували лікарських засобів, які можна було б закуповувати за бюджетні кошти, так скоротили, що навіть якщо гроші є у лікарні, вона не може придбати. Вона не може придбати життєво необхідні лікарські засоби, як наркотичні, психотропні.

І як на мене, то це просто у керівництва МОЗ, у апараті МОЗ відсутність системного розуміння, як повинна діяти система охорони здоров'я. Зокрема, забезпечення лікарськими засобами пацієнтів.

Родичі хворих на ботулізм зізнаються, що на чорному ринку сироватку від ботулізму можна знайти за приблизно шість тисяч гривень за одну ампулу. Складається враження, що дефіцит цього препарату штучний і комусь вигідний.

— Я не думаю, що МОЗ навмисне стримує ввезення лікарських засобів, і хтось із них там продає і контролює цей ринок. Це неправда. Тому що відконтролювати неможливо. Звинуватити в тому, що вони поставили шлагбаум для того, щоб самим заробити на цьому, я думаю, це було б дуже некоректно.

Сироватка, отримана від ООН, буде зберігатися централізовано? Якщо щось трапиться, кудись треба буде далеко її везти?

— Це нонсенс. Я насправді, я б сказав, що це дурня. Тому що як доставити? По-перше, холодовий ланцюг повинен бути витриманий. Там багато таких заходів, які треба вжити для того, щоб доставити якісний лікарський засіб.

Тому завжди було місце, де вони зберігалися, наприклад, чи тоді раніше чи в СЕС, чи обласна клінічна лікарня, чи прививочні якісь кабінети. І обов’язково знав весь регіон, де можна взяти, і на протязі декількох годин отримати введення сиворотки від захворювання.

Яких ліків в Україні дефіцит? І які саме медичні препарати доводиться завозити обхідними шляхами?

— Такої достовірної інформації немає, тому що не ведеться обліку. Зараз мораторій на перевірки аптек, і я вам скажу, що коли виявляють в аптеках лікарські засоби якоїсь неналежної якості, це, скоріше за все, контрабанда.

Я нещодавно тримав у руках лікарських засіб, на який було жахливо дивитися. Там в стерильному розчині плавали такі як вівсяні хлопья, те, що внутрішньовенно повинно було вводитися.

Те, що сьогодні зовсім не можна перевіряти аптеки державною структурою, державна служба лікарських засобів, яка повинна контроль вести. А ще додам, що препарати, які закуповуються міжнародними організаціями, взагалі не підлягають вхідному контролю в нашій державі. Я вважаю, що це просто опустили нашу країну і систему контролю якості лікарських засобів, як то кажуть в народі, нижче плінтуса.

Напомним, инфекционист Евгения Менжулина в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что сыворотку от ботулизма, которая придет как гуманитарная помощь, врачи будут вводить больным только по приказу руководства.